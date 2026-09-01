Зеленський: хочемо попередити усіх, хто користується ключовими аерпортами РФ – російське небо стає повністю небезпечним

Україна попереджує кожну авіакомпанію, яка використовує повітряний простір Росії, а також усіх, хто користується ключовими російськими аеропортами про те, що небо РФ стає повністю небезпечним, водночас Україна не загрожує цивільний авіації, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами: російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації як такій – жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

Президент зазначив, що хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, "але російське небо де-факто буде закриватись: війна, що розвʼязана Росією, закриває її небо".

Водночас Зеленський наголосив, що саме російська агресія зробила небо України та Європи, і навіть Росії - небезпечним.

"Перші ракети, перші дрони полетіли саме з Росії, перетнули кордон нашої держави саме з повітряного простору. Ця ескалація не може і не буде залишатися тільки на території України", - додав глава держави.

Він наголосив, що наслідки російської ескалації будуть у небі РФ, "яке вже є і буде більше простором для наших дронів, наших ракет, які активно і справедливо діють у відповідь на російську війну".

Водночас він попередив партнерів, що у небі Росії закінчились безпечні моменти.

"Важливо, щоб це почули посли держав, які працюють тут, в Україні, і посли, які працюють в Москві. Кожен з них точно знає, що означає російська війна для нашої країни, для наших людей, і має цю інформацію донести до своїх столиць. Важливо, щоб це почули відповідні авіакомпанії, які літають зараз в аеропорти передусім Москви, Петербурга та на інші ключові російські напрямки", - сказав він.

Міністерство закордонних справ України та відповідні інституції дадуть повну інформацію міжнародним структурам щодо небезпек в російському небі.