Адвокати Журавльова, затриманого в Хорватії у справі про "Північні потоки", закликали українську владу долучитися до захисту

Юридична компанія "Катеринчук, Моор та Партнери" закликала Україну долучитися до захисту українця Володимира Журавльова в Хорватії, якого німецькі слідчі підозрюють у причетності до підриву "Північних потоків".

"Захист українських громадян за кордоном – іспит для держави: Юридична компанія "Катеринчук, Моор та Партнери" закликає керівництво України долучитися до захисту Володимира Журавльова у Хорватії", – йдеться у повідомленні компанії у Фейсбук у вівторок.

Повідомляється, що 4 вересня в Хорватії відбудеться вирішальне судове засідання щодо екстрадиції Журавльова в Німеччину. Німецька прокуратура домагається його видачі за європейським ордером на арешт. Раніше польський суд відхилив аналогічний запит Німеччини про екстрадицію Журавльова.

"Адвокати юридичної компанії "Катеринчук, Моор та Партнери", клієнтом якої є Володимир Журавльов, наголошують: ця справа є принциповим тестом на здатність держави захищати своїх громадян за кордоном в умовах повномасштабної війни. Раніше завдяки злагодженій роботі українських та польських адвокатів, суд в Польщі вже відхилив аналогічний запит Німеччини щодо Журавльова, проте його затримання в Хорватії знову створює пряму загрозу для його свободи та безпеки", – зазначено у повідомленні.

На засіданні 4 вересня адвокати очікують участі міністра закордонних справ Андрія Сибіги, міністра юстиції Дениса Маслова та омбудсмана Дмитра Лубінця.

"Практика провідних світових держав доводить: за життя та свободу співгромадян мають боротися перші особи країни. Яскравим прикладом сучасної ефективної дипломатії стало безпосереднє залучення Президента США Дональда Трампа до звільнення з Росії колишнього американського морського піхотинця Роберта Ґілмана, якого вдалося повернути додому 11 серпня 2026 року. Сьогодні подібний рівень суб'єктності має продемонструвати й Україна. Участь та особиста увага Президента України Володимира Зеленського до справи Володимира Журавльова стане потужним сигналом усій міжнародній спільноті про те, що українська держава ніколи не залишає своїх громадян напризволяще", – наголосили адвокати Журавльова.

19 серпня прокуратура Німеччини затримала Журавльова в Хорватії та оголосила йому підозру в спільному влаштуванні вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні споруд. За версією німецького слідства, він був одним з водолазів, які встановили вибухівку на газопроводах "Північний потік – 1" і "Північний потік – 2" в Балтійському морі у 2022 році. Після екстрадиції з Хорватії Журавльова мають доправити до Федерального суду Німеччини.

Це вже третя спроба німецьких слідчих його затримати. У 2024 році Журавльова намагалися заарештувати в Польщі, але він встиг виїхати в Україну.