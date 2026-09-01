Харківський театр запускає марафон сучасних п'єс, в якому візьмуть участь театри 8 прифронтових міст

Харківський Театр на Жуках запускає "Драма Марафон", в якому візьмуть участь театри восьми прифронтових міст України.

З вересня до грудня поточного року в Харкові, Сумах, Чернігові, Дніпрі, Запоріжжі, Миколаєві, Херсоні та Одесі відбудуться сценічні читання сучасних українських п'єс, дискусії з глядачами та майстер-класи з поширення досвіду роботи театрів із ветеранами.

"Наша ідея – максимально просунути актуальну тематику у театр, і ми вже кілька років створюємо цілу екосистему навколо сучасної драматургії. Ми назвали цю ініціативу "Ukrainian Drama Network", і вона включає і онлайн-бібліотеки, і щорічні видання, і фестивалі з читаннями найкращих п'єс, і міжнародні обміни. Наш "Драма Марафон" є частиною цієї ініціативи", – зазначив керівник проєкту, драматург і співзасновник Театру на Жуках Дмитро Терновий.

За його словами, в минулому 2025 році в різних регіонах була вперше організована низку читань сучасних п'єс, і більшість з них одразу потрапила в репертуар в якості повноцінних вистав. "Тобто інтерес до сучасних текстів з'явився, як тільки вони стали видимими. І в цьому році ми вирішили підсилити цей напрямок, і нашими партнерами стали провідні драматичні театри всіх великих прифронтових міст", – сказав керівник проєкту.

На його думку, сьогодні роль театру активно переосмислюється: "На наших очах відбувається трансформація від "храм мистецтва" на "місце зустрічі з важливими питаннями", на "місце діалогу", на "місце підсилення громади". "І природно, що в рамках проєкту ми будемо максимально поширювати успішний досвід роботи театрів з ветеранськими спільнотами", – додав Терновий.

Під час "Драма Марафону" відбудуться читання найкращих п'єс від драматургів, ветеранів і волонтерів, після кожного читання буде запроваджено практику обговорень з аудиторіями, до яких будуть запрошуватися не лише театральні фахівці, але і психологи, громадські активісти, ветерани, військовослужбовці.

Важливий напрямок "Драма Марафону" – обмін практиками роботи театрів із військовими та ветеранами. У кожному з восьми міст відбудеться майстер-клас, який проведе представник однієї з відомих ветеранських театральних ініціатив – київського Театру Ветеранів, чернігівського Театру Ветеранів ВОП або львівського "Театру Незламних" при реабілітаційному центрі Unbroken. Вони поділяться власним досвідом та розкажуть про роботу з ветеранами через драматургію, сценічні практики та участь у театральному процесі. Йтиметься не лише про створення вистав, а й про те, як театр може допомагати людям повертатися до активного життя, відновлювати соціальні зв'язки та взаємодію із суспільством.

В рамках проєкту у всіх театрах-партнерах також відбудуться презентації нового тому щорічної антології "Драма Панорама 2025", яка зараз готується до друку і об'єднає під однією обкладинкою всі п'єси-переможниці драматургічних конкурсів року.

Таким чином, "Драма Марафон" поєднає вісім міст, театри, драматургів, ветеранів, військовослужбовців, культурних менеджерів та місцеві спільноти. Проєкт має створити умови для того, щоб сучасна українська драматургія активніше входила в театральне життя прифронтових регіонів, а театри ставали місцями, де не лише грають вистави, але й говорять про досвід, який сьогодні формує українське суспільство.

У "Драма Марафоні" візьмуть участь: Харківський державний академічний український драматичний театр імені Шевченка "Березіль", Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії імені Щепкіна, Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Куліша, Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр імені Магара, Дніпровський академічний театр драми та комедії (Драміком), Одеський академічний український музично-драматичний театр імені Василька, Миколаївський академічний художній драматичний театр та Чернігівський обласний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка.

Проєкт реалізується за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".