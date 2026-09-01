У Німеччині звинуватили РФ у гібридній атаці через інцидент з дроном в аеропорту "Лейпциг/Галле", Рютте висловив солідарність

Офіційні особи Німеччини звинуватили РФ у гібридній атаці після інциденту з дроном поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" 4 серпня та оголосили, що у відповідь на це генеральне консульство Росії в Бонні та "Русский дом" у Берліні будуть закриті, повідомила Handelsblatt. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив повну солідарність з Німеччиною.

Так, міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що Росія несе відповідальність за інцидент із дроном в аеропорту "Лейпциг/Галле" минулого місяця. Про це він сказав у вівторок, 1 вересня, пише Handelsblatt.

Добріндт заявив, що під час інциденту в Лейпцигу були застосовані методи, які використовувалися й у інших російських атаках. За його словами, виконували це "агенти нижчого рівня", що відповідає схемі "російських гібридних дій". Він зазначив, що висновки розвідки підтвердили це та показали, що причетні особи діяли в інтересах Росії. "Тому федеральний уряд робить висновок, що Росія несе відповідальність за гібридну атаку, що сталася 4 серпня в Лейпцигу. Ми не перебуваємо у стані війни. Але ми щодня є мішенню гібридної війни", – наголосив Добріндт.

Міністр підкреслив: техніку, виявлену на місці події, та взаємодію окремих елементів слід охарактеризувати як професійні, що свідчить про високий рівень технічної експертизи та значні організаційні зусилля під час планування та здійснення злочину. За його словами, уряд вважає, що Німеччина буде і надалі мішенню гібридних атак з боку Росії. "Ми не розглядаємо події в Лейпцигу як окремий випадок, а сприймаємо їх у взаємозв'язку з іншими гібридними акціями", – сказав Добріндт.

Своєю чергою міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у вівторок пообіцяв виважену реакцію на виявлення дрона з вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле". Після того, як Добріндт заявив, що Росія причетна до інциденту з дроном, Вадефуль зазначив, що відносини з Москвою продовжують погіршуватися. Тому, за його словами, Німеччина вживає заходів проти Росії та координує свої дії з партнерами з ЄС та НАТО.

У відповідь на цю подію німецький міністр оголосив, що Генеральне консульство Росії в Бонні та "Русский дом" у Берліні будуть закриті, а до санкційних списків ЄС будуть додані нові особи. У зв'язку з цим російського посла викличуть на зустріч.

Таким чином, посольство Росії в Берліні залишиться єдиним дипломатичним представництвом Москви.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у своєму дописі у соціальній мережі Х висловив підтримку Німеччині. "Я щойно розмовляв із @Bundeskanzler Фрідріхом Мерцем. НАТО висловлює повну солідарність із Німеччиною після російської гібридної атаки в Лейпцигу 4 серпня", – написав він.

За словами Рютте, докази очевидні. "І я вітаю заходи, оголошені Німеччиною у відповідь. НАТО продовжуватиме зміцнювати нашу здатність стримувати та захищати всіх членів Альянсу від будь-якої загрози – включаючи зловмисні дії, подібні до тих, що відбулися в Лейпцигу та в інших місцях на території Альянсу", – наголосив Рютте.

"Спроби Росії залякати нас, підірвати нашу єдність та нашу готовність підтримувати Україну є марними і зазнають поразки. Наша підтримка України є непохитною, як і наша тверда прихильність до колективної оборони НАТО", – резюмував очільник НАТО.

Аеропорт Лейпцига має важливе значення не лише як логістичний вузол, наприклад, для служби доставки посилок DHL, а й регулярно використовується для військових перевезень Бундесверу та НАТО.

Як повідомлялося, 4 серпня в аеропорту "Лейпциг/Галле" виявили безпілотник з вибухівкою поблизу українського вантажного літака "Антонов", що використовувався для перевезення військових вантажів.