Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Наглядова рада "Укроборонпрому" оголосила конкурс на посаду гендиректора

2 хв читати
Додати як джерело
Наглядова рада "Укроборонпрому" оголосила конкурс на посаду гендиректора

Наглядова рада АТ "Українська оборонна промисловість" ("Укроборонпром") оголосила відкритий та прозорий конкурс на посаду генерального директора компанії.
Згідно з повідомленням "Укроборонпрому" у телеграм-каналі у вівторок, відбір кандидатів та їхню попередню оцінку здійснюватиме українське представництво міжнародної компанії Amrop Partnership.
Зазначається, що Amrop Partnership було обрано за результатами відкритої процедури закупівлі. Компанія спеціалізується на пошуку керівників вищої ланки та лідерства.
Передбачається, що Amrop Ukraine від сьогодні, 1 вересня, розпочинає пошук потенційних кандидатів на посаду.
У липні повідомлялось, генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін подав у відставку.
Тоді конкретної причини відставки Сметанін не вказав.
Як повідомлялось, керівників двох державних підприємств звільнено з посад за порушення вимог законодавства та правил безпечного зберігання боєприпасів, заявили в АТ "Українська оборонна промисловість".
Водночас на всіх підприємствах тривала також комплексна перевірка дотримання вимог щодо зберігання та безпеки під час роботи із засобами ураження.
Раніше повідомлялось, що посадовців "Укроборонпрому", які допустили розміщення військових складів у Вишневому, встановлено. Їх має бути притягнено до відповідальності, заявив президент України Володимир Зеленський.
Як повідомлялося, від російської атаки в ніч на 6 липня найбільше у Київській області постраждало Вишневе. Внаслідок влучань та численних пожеж була знищена забудова на п'ятьох вулицях, пошкоджено десятки будинків та об'єктів інфраструктури.
Повідомлялося про вісьмох загиблих і 29 поранених, а також про тимчасову евакуацію 600 людей, оголошену через загрозу повторної детонації.

#конкурс #гендиректор #укроборонпром
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Рада вдруге не підтримала законопроєкт щодо митних формальностей для скасування ПДВ-пільги для посилок до EUR150

Рада вдруге не підтримала законопроєкт щодо митних формальностей для скасування ПДВ-пільги для посилок до EUR150

Верховна Рада не підтримала законорпроєкт №15460, що передбачає зміни до Митного кодексу щодо для врегулювання процедур митного оформлення, визначенн…

Читати
Зеленський після розмови з представниками Трампа: Команди будуть на зв'язку, щоб опрацювати порядок денний

Зеленський після розмови з представниками Трампа: Команди будуть на зв'язку, щоб опрацювати порядок денний

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 31 серпня, провів телефонну розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоф…

Читати
Президентка КАІ Семенова: Великого бажання робити реформи у вищій освіті у самій вищій освіті немає

Президентка КАІ Семенова: Великого бажання робити реформи у вищій освіті у самій вищій освіті немає

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" (КАІ) Ксенія Семенова вважає, що експеримент із посилення ролі наглядових рад …

Читати