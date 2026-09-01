Наглядова рада "Укроборонпрому" оголосила конкурс на посаду гендиректора

Наглядова рада АТ "Українська оборонна промисловість" ("Укроборонпром") оголосила відкритий та прозорий конкурс на посаду генерального директора компанії.

Згідно з повідомленням "Укроборонпрому" у телеграм-каналі у вівторок, відбір кандидатів та їхню попередню оцінку здійснюватиме українське представництво міжнародної компанії Amrop Partnership.

Зазначається, що Amrop Partnership було обрано за результатами відкритої процедури закупівлі. Компанія спеціалізується на пошуку керівників вищої ланки та лідерства.

Передбачається, що Amrop Ukraine від сьогодні, 1 вересня, розпочинає пошук потенційних кандидатів на посаду.

У липні повідомлялось, генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін подав у відставку.

Тоді конкретної причини відставки Сметанін не вказав.

Як повідомлялось, керівників двох державних підприємств звільнено з посад за порушення вимог законодавства та правил безпечного зберігання боєприпасів, заявили в АТ "Українська оборонна промисловість".

Водночас на всіх підприємствах тривала також комплексна перевірка дотримання вимог щодо зберігання та безпеки під час роботи із засобами ураження.

Раніше повідомлялось, що посадовців "Укроборонпрому", які допустили розміщення військових складів у Вишневому, встановлено. Їх має бути притягнено до відповідальності, заявив президент України Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, від російської атаки в ніч на 6 липня найбільше у Київській області постраждало Вишневе. Внаслідок влучань та численних пожеж була знищена забудова на п'ятьох вулицях, пошкоджено десятки будинків та об'єктів інфраструктури.

Повідомлялося про вісьмох загиблих і 29 поранених, а також про тимчасову евакуацію 600 людей, оголошену через загрозу повторної детонації.