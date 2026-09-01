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Сили оборони знешкодили 82 ударних БпЛА із 99, що атакували Україну із 6.30 до 18.00

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Сили оборони із 6.30 до 18.00 знешкодили 82 ударних БпЛА із 99, що атакували Україну, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.
"Протягом дня 1 вересня (із 6.30 до 18.00) противник атакував Україну 99 ударними БпЛА (72 із них – реактивні). За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито/подавлено 82 ударних БпЛА (57 із них – реактивні)", йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.
Станом на 18.30 у повітряному просторі спостерігається близько 10 ударних реактивних безпілотників. Також заходять нові групи БпЛА.

#україна #бпла #знешкодження
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