Сили оборони знешкодили 82 ударних БпЛА із 99, що атакували Україну із 6.30 до 18.00

Сили оборони із 6.30 до 18.00 знешкодили 82 ударних БпЛА із 99, що атакували Україну, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"Протягом дня 1 вересня (із 6.30 до 18.00) противник атакував Україну 99 ударними БпЛА (72 із них – реактивні). За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито/подавлено 82 ударних БпЛА (57 із них – реактивні)", йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Станом на 18.30 у повітряному просторі спостерігається близько 10 ударних реактивних безпілотників. Також заходять нові групи БпЛА.