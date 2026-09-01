Сапери обстежили 116 га із майже 288 га, забруднених вибуховими предметами у с. Мила на Київщині

Орієнтовна площа забруднення вибухонебезпечними предметами внаслідок ворожої атаки по складських приміщеннях у с. Мила (Київська обл.) 29 серпня становить 287,62 га, станом на 1 вересня сапери вже обстежили 116,41 га, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій .

"Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розмінування території. Із 287,62 га орієнтовної площі, забрудненої вибухонебезпечними предметами, сапери вже обстежили 116,41 га", – йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм у вівторок.

Повідомляється, що лише протягом 31 серпня рятувальники розчистили 250 кв. м території домоволодінь, вилучили близько 1,5 тонни металевих конструкцій, демонтували 37 кв. м аварійних покрівель та обстежили 39,13 га території. Психологічну допомогу надано 32 особам, зокрема семи дітям. Загалом від початку робіт психологи підтримали вже 214 громадян, з яких 39 – дітей.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки загинуло 38 осіб, ще 27 поранено, серед постраждалих – три дитини та три працівники Нацполіції. Силами ДСНС і суміжних служб врятовано 11 осіб та евакуйовано 400 громадян, зокрема 60 дітей. Руйнувань і пошкоджень зазнали 410 будівель та 37 од. техніки.

"На місці ліквідації працює оперативний штаб. Якщо ви володієте інформацією про небезпечні ділянки чи можливе виявлення вибухонебезпечних предметів, будь ласка, звертайтеся до штабу – дані одразу передадуть піротехнікам для обстеження. Роботи тривають", – зазначили у ДСНС.