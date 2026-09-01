РФ вдарила та зруйнувала частину Одеської ТЕЦ – "Нафтогаз"

Ракетно-дроновими ударами увечері понеділка РФ пошкодила частину обладнання Одеської ТЕЦ Групи "Нафтогаз"

"Учора ввечері росія атакувала Одеську ТЕЦ Групи "Нафтогаз" ракетами та дронами. Частину основного та допоміжного обладнання пошкоджено, триває розбір завалів. Після цього буде проведено повну оцінку стану ТЕЦ та наслідків атаки", – йдеться в повідомленні Групи в телеграм у вівторок.

Як зазначається, "Нафтогаз" координує дії з усіма відповідальними службами та місцевою владою.

Як повідомлялося з посиланням на в. о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Федоренка, 27 серпня російські війська повторно атакували Херсонську ТЕЦ Групи "Нафтогаз", внаслідок чого вона зазнала критичних руйнувань.