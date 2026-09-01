Першу постанову від "Фантому" виписано на водія "Тесли" за перевищення швидкості на 48 км/год – поліція

Першу постанову про порушення швидкісного режиму, зафіксованого системою автоматичної фіксації "Фантом", було сформовано на водія автомобіля "Тесла", котрий перевищив допустиму в місті швидкість на 48 км/год, повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Надходять запитання, хто ж все таки перший був зафіксований "фантомами". Перша постанова, яка була опрацьована системою автоматичної фіксації на фото. Авто Tesla. Порушення швидкісного режиму у місті на 48 км/год", – написав Білошицький у телеграм у вівторок.

"Керуйте відповідально – і "фантом" залишиться для вас просто автомобілем, який проїхав повз", – зазначив Білошицький.

"Фантом" – це спеціальні службові автомобілі Патрульної поліції України, які зовні нічим не відрізняються від звичайних цивільних машин, але обладнані інтелектуальними системами для автоматичної фіксації порушень ПДР. Роботу цієї системи в Україні офіційно поновлено 31 серпня 2026 року.

Проєкт уперше запустили у січні 2022 року, проте з початком повномасштабного вторгнення його тимчасово згорнули. Наразі перші три "фантомні патрулі" повернулися на дороги Києва та Київської області, а згодом географію планують розширити.