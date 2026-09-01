Окупована РФ ЗАЕС вже понад 10 днів відключена від мережі України та живиться з дизельгенераторів

Окуповану РФ Запорізьку АЕС, яка втратила зовнішній зв'язок з ОЕС України 20 серпня, досі не вдалося заживити через безпекову ситуацію і вона продовжує отримувати електрику від дизельгенераторів, повідомило "Енергореформі" джерело, близьке до уряду.

"Так, з 20 серпня ЗАЕС на кількох генераторах. Так і не вдається її заживити від нашої мережі", – сказав співрозмовник "Енергореформи".

Він припустив, що РФ спеціально створює такі умови, які не дозволяють відремонтувати ЛЕП, з якими ЗАЕС з'єднана з енергосистемою України. На йому думку, це країні-агресору потрібно, аби тиснути на нашу державу.

"Це провокації й тиск на Україну з метою примусу до поступливості на переговорах", – вважає джерело.

Воно звертає увагу, що у повідомленнях Міжнародного агентства з атомної енергії (29 серпня – ЕР) піднімається питання забезпечення дизельним пальним генераторів і вказується, що востаннє це пальне змогли завезти аж у березні, і тепер запаси є приблизно на 10 днів.

Однак, на думку співрозмовника, РФ здатна забезпечити пальним дизельгенератори, "як забезпечує ним військову техніку на майданчику ЗАЕС".

"Це ще раз про шантаж з боку Росії", – наголошує він.

Сама НАЕК "Енергоатом" поки не коментує ситуацію на ЗАЕС, посилаючись на питання безпеки.

Як повідомлялося, 20 серпня і НЕК "Укренерго", і "Енергоатом" інформували, що під час повітряної тривоги відключилась остання лінія, що живить тимчасово окуповану Запорізьку АЕС, внаслідок чого вона у 15-й раз з початку року перейшла на дизельгенератори. За даними оператора АЕС, це вже 27 "блекаут" після окупації станції у березні 2022 року.

Зі свого боку гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 29 серпня наголосив, що без відновлення зовнішнього живлення або додаткових поставок дизельного палива найближчим часом станція протягом приблизно десяти днів може зіткнутися з відсутністю електроенергії.

Він вчергове зазначив, що для якомога швидшого ремонту лінії "Феросплавна-1" МАГАТЕ домовляється про створення локалізованої зони припинення вогню, яка буде вже сьомою з кінця минулого року. Агентство нагадує, що "до конфлікту" ЗАЕС мала доступ до 10 зовнішніх ліній електропередачі.