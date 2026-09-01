В Києві почали навчальний рік 412 шкіл, майже 94% першокласників прийшли на навчання – КМДА

В Києві у вівторок, 1 вересня, розпочали навчальний рік 412 закладів. Із 16 629 дітей, зарахованих до першого класу, майже 94% прийшли на навчання, що відповідає показнику минулого року, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Сьогодні київські школярі почали новий навчальний рік. Водночас цієї ночі внаслідок російської атаки постраждав ще один заклад професійної освіти. Це ще раз показує, в яких умовах сьогодні працює наша освітня система. Попри це для нас було важливо забезпечити можливість очного навчання там, де це дозволяють безпекові умови та можливості конкретного закладу. Цьогоріч формат навчання може змінюватися залежно від військової загрози. Тому школи, як і в попередні роки, готові працювати в різних форматах – очному, очно-дистанційному чи повністю дистанційному. Головне – щоб діти могли продовжувати навчання, а їхня безпека та безпека працівників лишалися пріоритетом", – зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Він наголосив, що з 412 шкіл, які почали роботу, 401 школа, або 97%, працюють в очному або очно-дистанційному форматі, ще 11 шкіл – повністю дистанційно. У частині закладів навчання організували у 2 зміни.

За словами Мондриївського, більшість учнів початкових класів сьогодні навчається очно. Частина шкіл організувала святкові заходи у спортивних та актових залах, щоб у разі повітряної тривоги діти та працівники могли швидше перейти до укриття. На момент початку занять у столиці повітряних тривог не було, що дозволило школам провести заплановані урочистості в присутності батьків і почати навчальний процес.

Усі діти, які сьогодні прийшли до шкіл, отримали безоплатне харчування.

У закладах дошкільної освіти також зросла відвідуваність. Якщо протягом минулого тижня садочки відвідували 32-35% зарахованих дітей, то сьогодні до них прийшли вже 45% вихованців – майже половина від загальної кількості зарахованих дітей.

Новий навчальний рік почали і в закладах професійної освіти столиці. Здебільшого студенти перших курсів прийшли на навчання очно. Станом на 1 вересня у закладах професійної освіти навчаються 11 177 осіб.

Цього тижня навчання організоване у змішаному форматі: майже 60% студентів навчаються очно, решта – очно-дистанційно. До прикладу, теоретичні заняття можуть проходити дистанційно, а практичні – безпосередньо у закладі професійної освіти.

"Для дітей під час виснажливої війни важливо відчувати, що життя триває – вони повертаються до своїх класів, зустрічаються з учителями та друзями, починають новий етап. Дякую педагогам, батькам і всім, хто сьогодні зробив можливим цей день. Хай у наших дітей буде якомога більше звичайних шкільних днів – із навчанням, спілкуванням, друзями та можливістю розвиватися", – резюмував Мондриївський.