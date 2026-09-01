Сервіси Резерв+ відновлюють роботу

Сервіси застосунку для військовозобов'язаних Резерв+ відновлюють роботу після тимчасових проблем з авторизацією.

Зокрема, від ранку вівторка при відкритті застосунку висвічується надпис "Отакої! У вас застаріла версія застосунку", а після оновлення застосунок повідомляє, що "Сталося щось дивне" і пропонує повторити спробу".

В свою чергу, в Міністерстві оборони повідомили, що через підвищене навантаження можуть тимчасово виникати складнощі з авторизацією або використанням окремих функцій.

Пізніше, в Міноборони розповіли, що частина користувачів усе ще може мати складнощі зі входом у застосунок, а також детально описали, що сталося із системою.

"Близько 03:00 автоматично оновився сертифікат безпеки Резерв+. Через налаштування захисту попередня версія застосунку не могла під'єднатися до системи. Близько 04:00 розпочалась публікація оновленої версії Резерв+ із виправленням. 06:30 оновлення стало доступним в Google Play, о 07:46 – в App Store. Після цього багато користувачів одночасно почали входити в застосунок, через що різко зросло навантаження. 10:02 усунули проблему з надмірним навантаженням і перезапустили системи, які відповідають за вхід", – йшлося в повідомленні міністерства.

Також там зазначили, що додають потужності та коригують налаштування, щоб швидше опрацювати накопичені запити.

Станом на 15:40 у застосунку все ще виникають незначні труднощі під час авторизації через значне навантаження, але після кількох спроб вдається зайти у Резерв+.