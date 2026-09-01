АП ВАКС залишила в силі запобіжний захід фігуранту справи про рейдерство Дубовику: тримання під вартою з альтернативою застави в 7 млн грн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) залишила в силі запобіжний захід, обраний фігуранту корупційної схеми з рейдерства (операція "Феміда"), колишньому директору Директорату з питань правової політики Офісу президента України Віктору Дубовику: тримання під вартою із альтернативою застави в 7 млн.

"Апеляційні скарги залишити без задоволення, ухвалу слідчого судді від 21 серпня 2026 року залишити без змін", – йдеться у резолютивній частині ухвали АП ВАКС.

АП ВАКС розглядала апеляційні скарги захисту Дубовика та прокурора на ухвалу ВАКС про обрання запобіжного заходу. Ухвала АП ВАКС оскарженню не підлягає.

Раніше ВАКС обрав запобіжний захід Дубовику – тримання під вартою з альтернативою застави в 7 млн грн. За нього було внесено заставу, він вийшов із СІЗО, на нього покладені процесуальні обов'язки.

Дубовик був присутній на судовому засіданні з розгляду апеляцій у вівторок. Він запевнив, що не уникає і не уникатиме процесуальних обов'язків, що не є фігурантом епізоду про легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом, що було інкриміновано іншим фігурантам.

Інші підозрювані у цій справі – ексзаступниця голови Офісу президента Ірина Мудра та колишній народний депутат Максим Микитась, згідно з ухвалами суду, перебувають під вартою, оскільки застави за них – 20 млн грн і 30 млн грн відповідно – не внесено.

НАБУ та САП 19 серпня оприлюднили відео стосовно спецоперації під назвою "Форест Гамп". Йшлося про викриття та повідомлення про підозру особам, які легалізували 150 млн грн для сплати застави фігуранту справи "Мідас". До складу групи входили, серед інших, заступник керівника Офісу президента України, колишній народний депутат.

НАБУ та САП 20 серпня оприлюднили друге відео щодо корупції топпосадовців під назвою "Феміда" – про викриття фактів незаконного заволодіння нерухомістю та активами підприємств шляхом підробки документів.

Пізніше НАБУ та САП прокоментували оприлюднені ними раніше відеоролики.

"Діяльність злочинної організації, серед іншого, була спрямована на заволодіння дороговартісними об'єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Міністерства юстиції України, підроблення судових рішень та документів про право власності", – йшлося у повідомленні НАБУ в телеграм-каналі.

Згідно з ним, восени 2025 року учасники злочинної організації здійснили рейдерське захоплення двох підприємств, вартість активів яких становила 248 млн грн. "Водночас метою заволодіння одним із цих підприємств було отримання контролю над нерухомістю в центральній частині Києва вартістю понад 500 млн грн", – зазначали в НАБУ.

Крім того, згідно з повідомленням, у травні 2026 року учасники злочинної організації намагалися заволодіти об'єктами нерухомості в Києві вартістю понад 207 млн грн, але "через обставини, що не залежали від їхньої волі, не змогли довести вказаний злочин до кінця".

"На підставі здобутих доказів детективами НАБУ та прокурорами САП повідомлено про підозру учасникам злочинної організації та особам, яких вони залучили, за статтями 255, 191, 206-2, 209, 358, 361 КК України", – уточнювалося в повідомленні САП.