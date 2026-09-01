Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Українська Buntar Aerospace разом зі шведською Disarmament Solutions AB представлятимуть безпілотні системи міжнародним партнерам

1 хв читати
Додати як джерело
Українська Buntar Aerospace разом зі шведською Disarmament Solutions AB представлятимуть безпілотні системи міжнародним партнерам

Українська defence Tech компанія Buntar Aerospace підписала дистриб'юторську угоду із шведською Disarmament Solutions AB, що входить до групи Argo Defence Group, з метою представлення безпілотних систем міжнародним партнерам і сприянню їхній інтеграції в європейські та інші оборонні екосистеми.

Співзасновник Buntar Aerospace Богдан Саc зауважив у соціальній мережі LinkedIn, що відповідна угода відкриє нові перспективи для впровадження українських оборонних технологій у країнах європейських союзників.

"Ці системи не були створені у лабораторних умовах. Їх розробили та випробували у реальних бойових діях в Україні – саме такий досвід ліг в основу наших інженерних рішень", – пояснили в Buntar Aerospace.

У компанії пояснили, що пропонуватимуть технології, які союзники матимуть змогу інтегрувати у власні оборонні системи.

"Україна розробила одні з найкращих у світі оборонних технологій, і зараз ми інтегруємо їх із можливостями наших партнерів", – наголосив співзасновник Buntar Aerospace.

Українська Buntar Aerospace спеціалізується на розробці безпілотних авіаційних систем для розвідки на оперативно-тактичному рівні. Серед розробок – розвідувальні системи "Бунтар-3", а також програмне забезпечення для керування БпЛА в бойових умовах Buntar Copilot.

Disarmament Solutions AB – шведська оборонна компанія з групи Argo Defence Group спеціалізується на розробці та постачанні комплексних рішень для гуманітарного розмінування, утилізації зброї та боєприпасів.

 

 

#buntar_aerospace #швеція #дрони #defence #бпла
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Рада вдруге не підтримала законопроєкт щодо митних формальностей для скасування ПДВ-пільги для посилок до EUR150

Рада вдруге не підтримала законопроєкт щодо митних формальностей для скасування ПДВ-пільги для посилок до EUR150

Верховна Рада не підтримала законорпроєкт №15460, що передбачає зміни до Митного кодексу щодо для врегулювання процедур митного оформлення, визначенн…

Читати
Зеленський після розмови з представниками Трампа: Команди будуть на зв'язку, щоб опрацювати порядок денний

Зеленський після розмови з представниками Трампа: Команди будуть на зв'язку, щоб опрацювати порядок денний

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 31 серпня, провів телефонну розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоф…

Читати
Президентка КАІ Семенова: Великого бажання робити реформи у вищій освіті у самій вищій освіті немає

Президентка КАІ Семенова: Великого бажання робити реформи у вищій освіті у самій вищій освіті немає

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" (КАІ) Ксенія Семенова вважає, що експеримент із посилення ролі наглядових рад …

Читати