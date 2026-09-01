Українська Buntar Aerospace разом зі шведською Disarmament Solutions AB представлятимуть безпілотні системи міжнародним партнерам

Українська defence Tech компанія Buntar Aerospace підписала дистриб'юторську угоду із шведською Disarmament Solutions AB, що входить до групи Argo Defence Group, з метою представлення безпілотних систем міжнародним партнерам і сприянню їхній інтеграції в європейські та інші оборонні екосистеми.

Співзасновник Buntar Aerospace Богдан Саc зауважив у соціальній мережі LinkedIn, що відповідна угода відкриє нові перспективи для впровадження українських оборонних технологій у країнах європейських союзників.

"Ці системи не були створені у лабораторних умовах. Їх розробили та випробували у реальних бойових діях в Україні – саме такий досвід ліг в основу наших інженерних рішень", – пояснили в Buntar Aerospace.

У компанії пояснили, що пропонуватимуть технології, які союзники матимуть змогу інтегрувати у власні оборонні системи.

"Україна розробила одні з найкращих у світі оборонних технологій, і зараз ми інтегруємо їх із можливостями наших партнерів", – наголосив співзасновник Buntar Aerospace.

Українська Buntar Aerospace спеціалізується на розробці безпілотних авіаційних систем для розвідки на оперативно-тактичному рівні. Серед розробок – розвідувальні системи "Бунтар-3", а також програмне забезпечення для керування БпЛА в бойових умовах Buntar Copilot.

Disarmament Solutions AB – шведська оборонна компанія з групи Argo Defence Group спеціалізується на розробці та постачанні комплексних рішень для гуманітарного розмінування, утилізації зброї та боєприпасів.