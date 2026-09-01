New Age Defence спільно з BRDO розробляють Drone Security Index для інших країн, першою стане Німеччина

Оборонний альянс New Age Defence та українська експертна організація Офіс ефективного регулювання BRDO реалізують ініціативу Drone Security Index, який ґрунтуватиметься на ретельній оцінці спроможності країни ефективно реагувати на кожному етапі та за різних сценаріїв протидії загрозам з боку дронів.

"Ми робимо зараз методологію, по якій можна буде прорахувати будь-яку країну в світі", – повідомила керуюча директорка New Age Defence Катерина Михалко агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах Європейського форуму у Альпбасі, тема якого цього року заявлена "Як Європа може перемогти".

Михалко уточнила, що це буде нейтральна методологія, яка може застосовуватись до різних країн, але ідея полягає в тому, щоб прорахувати подібний індекс для кожної країни Європейського Союзу.

"Звісно, Європа для нас пріоритет. Можливо, ми почнемо з Німеччини, але зараз ми на методологічному етапі", – сказала керуюча директорка New Age Defence.

Вона уточнила, що цей індекс може бути прорахований для України, але очевидно, що наразі Україна є більш підготовленою до таких загроз, аніж будь-яка інша країна Європейського Союзу.

У матеріалах альянсу та BRDO наголошується, що методологія має дозволити європейським країнам систематично впроваджувати оперативний досвід України у національні стратегії безпеки та оборони, щорічно оцінювати свою готовність не лише до ведення війни, а й до сучасних гібридних загроз, що базуються на нових технологіях.

Презентація резюме методології у цілому запланована на середину вересня 2026 року, після чого остаточна версія буде опублікована як відкрита європейська рамкова концепція загальноєвропейської аналітичної платформи Drone Security Index, матеріали якої будуть доступні для урядів, збройних сил, аналітичних центрів та науково-дослідних установ, які бажають проводити порівняльні оцінки своїх країн та, у свою чергу, додавати результати на платформу.

У матеріалах пояснюється, що Німеччина була обрана пілотною країною для перевірки цієї методології завдяки її центральній ролі в архітектурі колективної оборони НАТО. Центральним елементом платформи стане карта сценаріїв, що візуалізує, як різні загрози, пов'язані з використанням дронів, можуть вплинути на військову готовність, критичну інфраструктуру, оборонну промисловість, управління обороною та стійкість суспільства на території Німеччини (а у майбутньому – й інших країн ЄС).

Згідно з інформацією на сайті New Age Defence, наразі він об'єднує провідні європейські компанії оборонних технологій, охоплюючи весь спектр безпілотних можливостей: EvoLogics GmbH, STARK, Quantum Systems, Spleenlab, Lysk, TYTAN Technologies, ACS, ATMOS та Hades Mining