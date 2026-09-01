Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Супертанкери, що належать саудівській та південнокорейській компаніям, зазнали атак під час спроби покинути Перську затоку

2 хв читати
Додати як джерело

Під час спроби пройти Ормузьку протоку супертанкер Sidr, що належить саудівській судноплавній компанії Bahri, та південнокорейський супертанкер Senegal Prosperity, що у власності південнокорейської Sinokor Group, напередодні ввечері зазнали ударів, повідомляє у вівторок Bloomberg із посиланням на грецьку компанію з управління морськими ризиками Marisks.

За даними Marisks, Sidr зазнав атаки на північний схід від оманського міста Ель-Хасаб. Senegal Prosperity, у свою чергу, був уражений трьома снарядами на схід від Оману. Між інцидентами минув невеликий проміжок часу.

За даними порталу Marine Traffic, Sidr прямував до Ель-Фуджайри на сході ОАЕ, а Senegal Prosperity – також у східному напрямку.

У Marisks зазначають, що судна вимкнули системи автоматичної ідентифікації, які дозволяють відстежувати їхнє точне місцезнаходження.

Раніше іранський телеканал Press TV повідомляв про зупинку саудівського супертанкера Sidr під час проходження через південну частину Ормузької протоки. Водночас управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO) повідомляло про те, що в танкер, який проходив приблизно за 31 км від Ель-Хасаба, влучили три снаряди невідомого походження. При цьому UKMTO не уточнювало інформації щодо приналежності судна, збитків та постраждалих у результаті інциденту.

США та Іран повідомляють суперечливі дані щодо ситуації в Ормузькій протоці. У Вашингтоні заявляють, що протоку розміновано, рух відкрито. У свою чергу іранська влада зазначає, що блокаду протоки наразі не знято.

 

#танкери #удари #ормузька_протока
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Рада вдруге не підтримала законопроєкт щодо митних формальностей для скасування ПДВ-пільги для посилок до EUR150

Рада вдруге не підтримала законопроєкт щодо митних формальностей для скасування ПДВ-пільги для посилок до EUR150

Верховна Рада не підтримала законорпроєкт №15460, що передбачає зміни до Митного кодексу щодо для врегулювання процедур митного оформлення, визначенн…

Читати
Зеленський після розмови з представниками Трампа: Команди будуть на зв'язку, щоб опрацювати порядок денний

Зеленський після розмови з представниками Трампа: Команди будуть на зв'язку, щоб опрацювати порядок денний

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 31 серпня, провів телефонну розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоф…

Читати
Президентка КАІ Семенова: Великого бажання робити реформи у вищій освіті у самій вищій освіті немає

Президентка КАІ Семенова: Великого бажання робити реформи у вищій освіті у самій вищій освіті немає

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" (КАІ) Ксенія Семенова вважає, що експеримент із посилення ролі наглядових рад …

Читати