Супертанкери, що належать саудівській та південнокорейській компаніям, зазнали атак під час спроби покинути Перську затоку

Під час спроби пройти Ормузьку протоку супертанкер Sidr, що належить саудівській судноплавній компанії Bahri, та південнокорейський супертанкер Senegal Prosperity, що у власності південнокорейської Sinokor Group, напередодні ввечері зазнали ударів, повідомляє у вівторок Bloomberg із посиланням на грецьку компанію з управління морськими ризиками Marisks.

За даними Marisks, Sidr зазнав атаки на північний схід від оманського міста Ель-Хасаб. Senegal Prosperity, у свою чергу, був уражений трьома снарядами на схід від Оману. Між інцидентами минув невеликий проміжок часу.

За даними порталу Marine Traffic, Sidr прямував до Ель-Фуджайри на сході ОАЕ, а Senegal Prosperity – також у східному напрямку.

У Marisks зазначають, що судна вимкнули системи автоматичної ідентифікації, які дозволяють відстежувати їхнє точне місцезнаходження.

Раніше іранський телеканал Press TV повідомляв про зупинку саудівського супертанкера Sidr під час проходження через південну частину Ормузької протоки. Водночас управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO) повідомляло про те, що в танкер, який проходив приблизно за 31 км від Ель-Хасаба, влучили три снаряди невідомого походження. При цьому UKMTO не уточнювало інформації щодо приналежності судна, збитків та постраждалих у результаті інциденту.

США та Іран повідомляють суперечливі дані щодо ситуації в Ормузькій протоці. У Вашингтоні заявляють, що протоку розміновано, рух відкрито. У свою чергу іранська влада зазначає, що блокаду протоки наразі не знято.