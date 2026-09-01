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У Вінницькій області стало на 3 шкільні автобуси більше – обладміністрація

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У Вінницькій області стало на 3 шкільні автобуси більше – обладміністрація
Фото: Вінницька ОВА

Три нові шкільні автобуси поповнили парк у трьох різних громадах Вінницької області, повідомила очільниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна.

"Передали 3 інклюзивні шкільні автобуси Тульчинській, Шпиківській та Городківській громадам… Усі три автобуси обладнані підйомниками та спеціальними місцями для дітей, які пересуваються на кріслах колісних", – написала Заболотна в Телеграм у вівторок.

За її словами, протягом 2026 року Вінницька область отримала на придбання шкільних автобусів майже 171 млн грн, ще понад 35 млн гривень дофінансували громади. За ці кошти для 37 громад області придбали 51 новий шкільний автобус.

"Незабаром їх отримають й інші громади. Працюємо над тим, щоб незалежно від місця проживання чи потреб кожна дитина мала доступ до якісної освіти", – додала Заболотна.

#вінничина #автобуси
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