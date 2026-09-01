Рада вдруге не підтримала законопроєкт щодо митних формальностей для скасування ПДВ-пільги для посилок до EUR150

Верховна Рада не підтримала законорпроєкт №15460, що передбачає зміни до Митного кодексу щодо для врегулювання процедур митного оформлення, визначення обов’язків маркетплейсів-нерезидентів та нарахування курсів валют за дистанційного продажу при скасуванні пільги на сплату податку на додану вартість (ПДВ) на поштові відправлення до EUR150.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", під час пленарного засідання у вівторок, 1 вересня, документ підтримали 194 нардепів, 7 голосів проти, 39 – утримались (при необхідному мінімумі в 226 голосів). За повторне перше читання проголосували 216 нардепів, два голоси проти.

Водночас народні депутати підтримали відправлення на доопрацювання законорпроєкт №15460 – "за" 244 голоси.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, законопроєкт розроблено для узгодження митного законодавства із законопроєктом №15112-д про оподаткування ПДВ операцій електронної торгівлі та гармонізації норм із директивами ЄС.

Зокрема, документ пропонує встановити особливості застосування курсів валют під час нарахування та сплати ПДВ за операціями з дистанційного продажу товарів, визначити повноваження митних органів щодо контролю поштових та експрес-відправлень вартістю до EUR150, а також врегулювати відповідальність посадових осіб у разі невиконання митних формальностей. Документ також визначає способи та особливості декларування товарів і момент виникнення обов’язку зі сплати митних платежів.

Крім того, проєкт закону передбачає включення маркетплейсів (підприємств електронного інтерфейсу) та їхніх посередників до переліку осіб, зобов’язаних сплачувати митні платежі, встановлює вимоги до їхнього обліку та визначає особливі умови забезпечення і сплати ПДВ. Документом запропоновано й запровадження перехідного періоду зі звільненням від адміністративної відповідальності операторів поштового зв’язку, експрес-перевізників і маркетплейсів за неповну чи несвоєчасну сплату ПДВ за умови подальшої сплати податку в повному обсязі.

За оцінками авторів документа, ухвалення законопроєкту дозволить додатково залучити до державного бюджету близько 10 млрд грн на рік, а також сприятиме виконанню міжнародних зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) та ЄС у межах програми Позики на підтримку України (Ukraine Support Loan).

Як повідомлялося, Рада 26 травня поточного провалила законопроєкт №12360 встановлення ключових показників ефективності для митних органів, який містив необхідні зміни до Митного кодексу про скасування пільг на посилки.

Пізніше, 31 липня, Кабмін зареєстрував у Раді законорпоєкт щодо №15460 щодо особливостей здійснення митних формальностей щодо товарів, які переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Пізніше, 26 серпня, Фінкомітет рекомендував його.

Наразі очікується голосування за суміжний законопроєкт №15112-д про скасування пільги зі звільнення від податку на додану вартість (ПДВ) для міжнародних поштових відправлень вартістю до EUR150.

Прийняття Верховною Радою законопроєкту щодо скасування звільнення від оподаткування міжнародних посилок вартістю до EUR150 є умовою надання Україні третього траншу за програмою з Міжнародним валютним фондом близько $0,7 млрд та другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського союзу EUR3,7 млрд в рамках Позики на підтримку України на EUR90 млрд.

В оновленому меморандумі фінансової та економічної політики за програмою EFF з МВФ Україна взяла зобов’язання у якості нового структурного маяка прийняти цей закон до кінця липня, тоді як у початковому варіанті його треба було затвердити до кінця березня разом з іншими податковими нормами, але цей структурний маяк не було виконано.