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Окупанти захопили 3 кв км біля Міньківки на краматорському напрямку – DeepState

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Окупанти захопили 3 кв км біля Міньківки на краматорському напрямку – DeepState
Фото: https://t.me/DeepStateUA

OSINT-проєкт DeepState повідомляє про просування російських окупантів в районі села Міньківка Бахмутського району Донецької області на краматорському напрямку фронту.

"Ворог просунувся поблизу Міньківки", – повідомляється в телеграм-каналі проєкту у вівторок вранці.

Згідно з мапами DeepState, в зону російської окупації перейшло 3,26 кв км території на північ від села, яка раніше відносилася до тзв "району проникнення" (сірої зони), що зменшилась відповідно на таку саму площу. Сама Міньківка була окупована ворогом раніше.

На інших напрямках фронту за добу без змін.

Минулого тижня площа російської окупації зростала щодоби в середньому на 2 кв км, район проникнення – ще на 0,8 кв км.

#війна #deepstate
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