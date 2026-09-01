В чаті ОССБ спілкування має здійснюватися державною мовою – мовний омбудсмен

Голові ОСББ на Черкащині оголошено попередження і вимогу усунути порушення закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", про це повідомила представниця Уповноваженої із захисту державної мови Єлизавети Сачура.

"Порушення стосувалося робочої комунікації голови ОСББ зі співвласниками будинку у Viber-чаті. Посадовець використовував у спілкуванні недержавну мову, вважаючи, що така комунікація є його приватною справою", – йдеться в повідомленні мовного омбудсмена.

Зазначається, що під час заходів державного контролю було встановлено, що ОСББ є юридичною особою, а робочий чат, який фактично є основним каналом комунікації між головою та співвласниками, використовується для виконання службових обов’язків.

Відтак інформація, яку голова ОСББ надає співвласникам у межах такої комунікації, має подаватися державною мовою.

За результатами заходів державного контролю встановлено факт порушення вимог закону, що регламентує застосування державної мови в сфері обслуговування, а голові ОСББ оголошено попередження та вимогу усунути порушення протягом 30 днів.

Представниця уповноваженої зазначила, що такі ситуації можуть виникати й в інших ОСББ, яких, за інформацією з відкритих джерел, станом на кінець 2024 року в Україні налічувалося понад 40 тис.

"Подібна поведінка голів ОСББ – може бути зумовлена як хибними стереотипами, так і інформаційним вакуумом, юридичною необізнаністю або чимось гіршим. Якщо ваше право як співвласника ОСББ на обслуговування державною мовою порушене, фіксуйте порушення і звертайтеся зі скаргою. Мова громади – це і правила, і взаємоповага", – зазначила Сачура.