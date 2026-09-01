Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

В чаті ОССБ спілкування має здійснюватися державною мовою – мовний омбудсмен

2 хв читати
Додати як джерело
В чаті ОССБ спілкування має здійснюватися державною мовою – мовний омбудсмен

Голові ОСББ на Черкащині оголошено попередження і вимогу усунути порушення закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", про це повідомила представниця Уповноваженої із захисту державної мови Єлизавети Сачура. 

"Порушення стосувалося робочої комунікації голови ОСББ зі співвласниками будинку у Viber-чаті. Посадовець використовував у спілкуванні недержавну мову, вважаючи, що така комунікація є його приватною справою", – йдеться в повідомленні мовного омбудсмена.

Зазначається, що під час заходів державного контролю було встановлено, що ОСББ є юридичною особою, а робочий чат, який фактично є основним каналом комунікації між головою та співвласниками, використовується для виконання службових обов’язків.

Відтак інформація, яку голова ОСББ надає співвласникам у межах такої комунікації, має подаватися державною мовою.

За результатами заходів державного контролю встановлено факт порушення вимог закону, що регламентує застосування державної мови в сфері обслуговування, а голові ОСББ оголошено попередження та вимогу усунути порушення протягом 30 днів.

Представниця уповноваженої зазначила, що такі ситуації можуть виникати й в інших ОСББ, яких, за інформацією з відкритих джерел, станом на кінець 2024 року в Україні налічувалося понад 40 тис.

"Подібна поведінка голів ОСББ – може бути зумовлена як хибними стереотипами, так і інформаційним вакуумом, юридичною необізнаністю або чимось гіршим. Якщо ваше право як співвласника ОСББ на обслуговування державною мовою порушене, фіксуйте порушення і звертайтеся зі скаргою. Мова громади – це і правила, і взаємоповага", – зазначила Сачура.

#сачура #мова #осбб
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після розмови з представниками Трампа: Команди будуть на зв'язку, щоб опрацювати порядок денний

Зеленський після розмови з представниками Трампа: Команди будуть на зв'язку, щоб опрацювати порядок денний

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 31 серпня, провів телефонну розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоф…

Читати
Президентка КАІ Семенова: Великого бажання робити реформи у вищій освіті у самій вищій освіті немає

Президентка КАІ Семенова: Великого бажання робити реформи у вищій освіті у самій вищій освіті немає

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" (КАІ) Ксенія Семенова вважає, що експеримент із посилення ролі наглядових рад …

Читати
Президентка КАІ Семенова: Наша модель управління і організаційно-правова форма забезпечують автономність, яку хочуть усі інші університети

Президентка КАІ Семенова: Наша модель управління і організаційно-правова форма забезпечують автономність, яку хочуть усі інші університети

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" Ксенія Семенова заявляє, що модель управління і організаційно-правова форма КА…

Читати
Президентка КАІ Семенова: Ми хочемо конкурувати з університетом Аалто, Делфтським і Мюнхенським техуніверситетами

Президентка КАІ Семенова: Ми хочемо конкурувати з університетом Аалто, Делфтським і Мюнхенським техуніверситетами

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" Ксенія Семенова заявляє, що КАІ прагне бути схожим на Державний університет Фі…

Читати