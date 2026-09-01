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Зеленський відвідав на Київщині школу, відбудовану після знищення росіянами у 2022 році

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Зеленський відвідав на Київщині школу, відбудовану після знищення росіянами у 2022 році
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський відвідав одну зі шкіл на Київщині, яку відбудували після повного знищення російськими військами у 2022 році.

"Сьогодні початок нового навчального року, і попри всі намагання ворога зірвати навчальний сезон наші діти розпочали навчання. Дуже важливо, що діти пішли в школу, дуже важливо, що багато всього підготовлено", – повідомив Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Під час візиту він поспілкувався зі школярами та керівництвом закладу освіти, а також подякував працівникам школи за роботу.

"Вітаю з 1 Вересня наших першачків, усіх школярів, батьків і всю нашу державу", – сказав президент.

Зеленський також подякував батькам, які, попри повітряні тривоги та російські атаки, залишаються в Україні та разом із учителями забезпечують навчання дітей.

#київщина #школа #зеленський
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