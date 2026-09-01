Корецький закликав депутатів Ради підтримати всі необхідні для покриття дефіциту фінансування Сил оборони законопроєкти

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький закликав депутатів Верховної Ради підтримати всі законопроєкти, які необхідні для залучення коштів на покриття дефіциту фінансування Сил оборони.

"Рішенням нового уряду був ретельний аудит справ, в тому числі державних фінансів. Що ми маємо з головного на поточний момент? В нас 30 мільярдів доларів – це сума, яку ми можемо, маємо отримати від наших партнерів цього року, якщо виконаємо, взяті на себе зобов’язання. Відповідні рішення в наших з вами руках… Також в нас є 27 мільярдів доларів – це дефіцит оборонного бюджету, який ми просимо у партнерів покрити екстреним фінансуванням щодо цих коштів. Триває ще робота і нам треба разом переконати партнерів допомогти з покриттям цієї дефіцитної частини", – сказав Корецький на засіданні парламенту у вівторок.

Він наголосив, що причини цих великих цифр і дефіциту є дуже чіткі і зрозумілі, і перша – це здорожчання війни.

"Ворог посилює повітряні атаки, виробляє і запускає більше дронів і ракет. Так само і ми маємо діяти дзеркально і збільшувати нашу підтримку Сил оборони. Для фронту потрібно більше наземних роботизованих комплексів, більше дронів, які реально працюють для захисту життів. Більше довгої артилерії, про яку кажуть самі воїни", – додав прем’єр.

Крім того, за його словами, в першому півріччі 2026 року Міністерство оборони профінансувало видатки за рахунок другого півріччя, що створює додаткову проблему у коштах.

"А друга причина, потрібно говорити відверто, не були ухвалені всі рішення, про які ми домовилися з партнерами, не було повністю виконано наші зобов’язання перед ними, що створює ризик недоотримання фінансування, яке нам вкрай потрібно і на яке ми розраховуємо і розраховували згідно з законом про державний бюджет на 2026 рік. Без вирішення цих питань, дефіциту, держава може опинитися під суттєвим фінансовим ризиком. Це питання забезпечення сил оборони, фінансування соціальної сфери, виплати заробітних плат", – наголосив Корецький.

Крім того, він додав, що влада має гарантувати завершення фінансування "Плані стійкості".

Таким чином, прем’єр зазначив, що уряд має ухвалити 44 рішення – постанови, накази і інші зобов’язання, що буде зроблено до 1 листопада.

"Що стосується парламенту, 26 законопроєктів, які знаходяться в парламенті, 12 підготовлені і вже в порядку денному, 14 з різного роду причин не включені до порядку денного. Я дуже прошу підтримати ці законопроєкти, які вже є в порядку денному, і паралельно, спільно пропрацювати, щоб найшвидше включити до порядку денного абсолютно всі інші", – наголосив він.

В той же час, він додав, що в рамках аудиту виявилося, що уряд також не в повній мірі виконав своє "домашнє завдання" щодо внесення 17 законопроєктів, вони будуть внесені найближчим часом.

"Я звертаюся до вас як відповідальних депутатів українського парламенту, незважаючи на рейтинги, на політичні вподобання, на різні інші обставини, я прошу підтримати законопроєкти, які вкрай важливі для стійкості країни, для утримання фронту, для підтримання Сил оборони, тому що ці гроші йдуть саме на це. І паралельно ми працюємо, всі гілки влади працюють над залученням додаткових міжнародних коштів, допомоги для покриття дефіциту, яке Міністерство оборони, точніше всі Сили оборони показали як нову додаткову потребу", – сказав Корецький.