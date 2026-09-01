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Корецький анонсував детальний аудит потреб Міноборони

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Корецький анонсував детальний аудит потреб Міноборони

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький анонсував детальний аудит потреб Міністерства оборони.

"Другим моїм завданням і всього уряду буде детальний аудит потреб Міністерства оборони. Ми реально проаналізуємо всі проблеми впродовж місяця, щоб забезпечити максимально ефективне використання бюджетних ресурсів", – сказав Корецький на засіданні парламенту у вівторок.

Як повідомлялося, прем’єр Корецький анонсував, що уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони.

#корецький #міноборони #аудит
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