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В Києві внаслідок пожежі в багатоповерхівці постраждали троє людей – Кличко

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В Києві внаслідок пожежі в багатоповерхівці постраждали троє людей – Кличко
Фото: ДСНС

В багатоповерхівці в Подільському районі Києва, де внаслідок атаки ворожих БПЛА розпочалася пожежа, постраждали троє людей, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Загалом від початку доби в Києві 8 постраждалих. Загинули 8 людей", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, в Подільському районі у вівторок, 1 вересня, сталося загоряння в 16-поверховому будинку на рівні 14-15 поверхів.

За інформацією ДСНС, "ворожий обстріл спричинив пошкодження та руйнування 16-поверхового житлового будинку з 13-го по 16-й поверхи, а також пожежу на 14-му поверсі з розповсюдженням на 15-й – її вогнеборці ліквідували". Із задимленої будівлі рятувальники евакуювали 7 людей.

#київ #атаки_рф
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