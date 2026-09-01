Підготовлено приміщення та систему для альтернативи голосуванню Ради під час тривог

Апарат Верховної Ради підготував приміщення та розробив альтернативний спосіб для голосування народних депутатів для роботи під час тривалих повітряних тривог, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

"Коли починається повітряна тривога, за регламентом і постановою Верховної Ради України, ми маємо переривати роботу і йти в укриття. Зрозуміло, що це забирає величезну кількість продуктивного часу, який Рада мала б відводити на свою конституційну діяльність. Оскільки збільшилась кількість та тривалість атак, фактично це може призвести до паралічу діяльності. Саме через це ми запропонуємо народним депутатам альтернативний варіант", – сказав Стефанчук під час спілкування з журналістами в Києві у вівторок.

За його словами, народним депутатам запропонують у разі оголошення повітряної тривоги проходити протягом 10 хвилин у конференц-залу на -1 поверсі та суміжні приміщення, які вже облаштовані для проведення пленарних засідань. У ній вже облаштовано робочі місця для 368 парламентарів, проте є можливість збільшити їх до 392 (на 31 місце). Також у залі наявна трибуна та круглий стіл, де, за словами голови Ради, запропонують сісти головам комітетів, доповідачам для представлення законопроєктів чи охочим виступити. Крім того, у залі та приміщеннях поруч наявні всі умови для проведення трансляції засідань.

Стефанчук додав, що розглядались інші варіанти проведення засідань, проте вони наразі залишаються резервними, а інформація про них не розголошується.

Щодо самого процесу голосування, нардепам запропонують дві опції: голосування підняттям руки та у спеціально розробленій онлайн-системі, яку змогли протестувати журналісти під час зустрічі.

В онлайн-системі є можливість переглянути порядок денний, провести голосування та перевірити його результати. Також парламентарі можуть записатись на виступ і перевірити чергу. Щоб увійти в систему, потрібно підключитись до закритої мережі, доступ до якої можливий лише в межах визначеного периметру. Надалі необхідно просканувати qr-код, ввести дані, які персонально надаються кожному нардепу, а qr-код змінюватиметься щодня, що унеможливлює голосування у раді відсутності людини в залі.

За словами керівника Апарату Ради В’ячеслава Штучного, розробка такої системи для голосування тривала з початку повномасштабного вторгнення. Вона є частиною автоматизованої системи Ради та пройшла всі необхідні перевірки у Держспецзв’язку. Також у розробці системи проводились консультації з Міністерством цифрової трансформації.

"Ми розуміємо всі важливі речі безпекові, які пов’язані з голосуванням. На цю систему не було використано додаткових бюджетних коштів, вона розроблялась нашими власними силами", – зауважив Штучний.

Стефанчук наголосив, що згідно з регламентом, засідання мають проводитись в будинку Верховної Ради України за адресою вул. Михайла Грушевського, 5, а саме голосування має відбуватись особисто.

"З технологічної точки зору ми зробили все, щоб запропонувати альтернативу, для того щоб під час тривоги депутати не просто спускались в укриття, а спускалися в укриття для того, щоб працювати", – додав Стефанчук та наголосив, що це лише додатковий варіант проведення засідання під час тривоги, тоді у випадку її відсутності, як і раніше, воно проходитиме в залі.