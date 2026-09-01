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ДБР про вибух у відділі поліції у Рівному: міг здетонувати боєприпас через порушення правил зберігання

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ДБР про вибух у відділі поліції у Рівному: міг здетонувати боєприпас через порушення правил зберігання

Державне бюро розслідувань (ДБР) встановлює причини вибуху у одному із райвідділів поліції в Рівному, унаслідок якого загинув один із правоохоронців, ще троє дістали поранення: за попередньою інформацією, у приміщенні міг здетонувати боєприпас через порушення правил зберігання, інформує ДБР.

В телеграм-каналі у вівторок відомство інформує, що працівники Бюро розпочали розслідування за фактом вибуху, який пролунав 31 серпня 2026 року близько 15:30 у внутрішньому дворі відділення поліції № 1 Рівненського районного управління поліції.

"Внаслідок детонації загинув заступник начальника управління. Тяжкі травми також отримали керівник одного з управлінь, інший заступник та інспектор одного з відділів. Наразі їх госпіталізовано", – зазначають в Бюро.

"За попередньою інформацією, на території установи міг здетонувати один із боєприпасів через порушення правил безпечного зберігання вибухонебезпечних речовин", – наголошується в повідомленні.

В ДБР інформують, що наразі вже завершено огляд місця події, вилучено уламки, службову документацію, триває допит свідків, призначено низку експертиз для встановлення обставин та причин вибуху.

Як повідомлялося, 31 серпня поліція Рівненської області повідомила про вибух у приміщенні райвідділу у Рівному, внаслідок чого один поліцейський загинув, ще троє зазнали поранень.

#рівне #вибух #дбр
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