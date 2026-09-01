Зеленський: дуже неприємно, що хтось відпочиває, а хтось бореться за життя

Президент України Володимир Зеленський заявив, що останні два тижні російських ударів по українській інфраструктурі припали на період, коли багато міжнародних партнерів перебували на канікулах.

"Дуже хотів цим поділитися відчуттям такого, знаєте, – дипломатія за планом: коли відпустка, то відпустка. Тобто те, що бомблять, – ну, ми не знаємо, ми у відпустці. Це дуже неприємний факт, тому що я вважаю. Якщо б давали сигнали міжнародні, то і 1 вересня... рускіє вони нікого не бояться, але тим не менш потрошки бояться, окрім наших Збройних сил – потрошки бояться, коли гучно звучить дипломатія", – сказав Зеленський у вівторок.

За його словами, Росія останніми тижнями б’є по інфраструктурі, намагаючись зірвати початок навчального року, однак "нічого нам не зірвуть".

"Оце дуже неприємно, що хтось відпочиває, так, ну, а хтось бореться за життя", – сказав президент.