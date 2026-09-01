В Києві сталося загоряння в багатоповерховому будинку – Кличко

В Подільському районі Києва виникла пожежа в багатоповерховому будинку, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Загоряння в 16-поверховому будинку на рівні 14-15 поверхів. Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко в телеграм-каналі.