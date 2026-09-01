В Києві сталося загоряння в багатоповерховому будинку – Кличко

В Подільському районі Києва виникла пожежа в багатоповерховому будинку, повідомив міський голова Віталій Кличко.
"Загоряння в 16-поверховому будинку на рівні 14-15 поверхів. Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко в телеграм-каналі.
В Подільському районі Києва виникла пожежа в багатоповерховому будинку, повідомив міський голова Віталій Кличко.
"Загоряння в 16-поверховому будинку на рівні 14-15 поверхів. Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко в телеграм-каналі.
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 31 серпня, провів телефонну розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоф…
Внаслідок російської атаки знищено розподільчий центр "Аврора" на Київщині, повідомив співзасновник компанії Тарас Панасенко у Facebook. "Внаслідо…
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо стану виконання комплексних планів стійкості окрем…
Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" (КАІ) Ксенія Семенова вважає, що експеримент із посилення ролі наглядових рад …
Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" Ксенія Семенова заявляє, що модель управління і організаційно-правова форма КА…
Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" Ксенія Семенова заявляє, що КАІ прагне бути схожим на Державний університет Фі…