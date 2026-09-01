Глава МВС: 50 мешканців будинку у Борисполі у перші хвилини після удару евакуювали, двох людей врятували з-під завалів

Внаслідок атаки РФ на Київ та Київську область у ніч на 1 вересня загинули 12 людей, щонайменше 20 – постраждали, у столиці більшість із 8 загиблих працювали на залізниці, повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський в телеграм-каналі у вівторок.

Він зазначив, що ще 7 людей у Києві постраждали, серед них 10-річний хлопчик. Слідчі поліції документують злочини у Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах.

"У Борисполі значно пошкоджено п’ятиповерховий будинок. Серед постраждалих є дитина", – поінформував міністр.

За його словами, близько 50 жителів у перші хвилини після удару евакуювали рятувальники, двох людей врятували з-під завалів.

"На жаль, під час атаки на Київщину загинули четверо людей. Серед них – громадянин іноземної держави, сьогодні він мав відзначати 26-річчя", – наголосив Вигівський.

Міністр додав, що рятувальники загасили вогонь на всіх локаціях, у Києві триває розбір завалів та фіксація наслідків.

Глава МВС уточнив, що до пошкодженого будинку у Борисполі прибув мобільний сервісний центр МВС, – громадяни можуть безоплатно відновити втрачені або пошкоджені під час обстрілу документи, вибракувати знищені автомобілі.

Також, як повідомив Вигівський, уночі росіяни атакували Херсонщину, Донеччину, Запоріжжя, Харківщину, Чернігівщину, Дніпропетровщину, Сумщину, Житомирщину. Поранені щонайменше 10 людей. По Одесі завдали удару керованою авіабомбою.

Міністр подякував кожному рятувальнику та поліцейському, що від ночі працюють на місцях атаки, а українців закликав перебувати у безпечних місцях під час повітряної тривоги.