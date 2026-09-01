В Україні у 1,1 тис. закладах позашкільної освіти працюють 51 тис. гуртків – Міносвіти

В Україні в 1 134 закладах позашкільної освіти працюють 51 053 гуртки та секції, які они об’єднують 769 981 вихованця, а заняття проводять 14 252 педагогічні працівники, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"У 2026 – 2027 навчальному році триває системне перезавантаження позашкільної освіти: оновлення змісту й мережі закладів, цифровізація та створення нових можливостей для розвитку компетентностей дітей. Основний акцент – на доступності якісного позашкілля, практичному навчанні, STEM, національно-патріотичному вихованні та можливості долучитися незалежно від місця проживання", – йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві розповіли, що оновлюється гра "Сокіл" ("Джура"): запроваджуються сучасні методичні підходи, стандарти безпеки, вимоги до вишколів, практичні формати підготовки та мережа регіональних вишколів.

Для осередків "Захисту України" Міносвіти також розробило правила всеукраїнського змагання з єдиними підходами до участі, оцінювання й нагородження.

Також у застосунку "Мрія.Позашкілля" родини можуть знайти понад 8 тис. гуртків і секцій – спорт, мистецтво й музика, програмування, наука, техніка та скаутинг. Понад 350 шкіл уже створили в системі власні гуртки та групи.

Крім того, Музей науки та Музей математики "КУБОЇД" й надалі дають дітям можливість досліджувати математику й природничі науки через практику, а мандрівний формат привозить інтерактивні експонати безпосередньо до громад.

"Діти в Україні та за кордоном можуть самостійно долучатися до олімпіадного руху, відкритих етапів, конкурсів МАН, GENIUS Olympiad та інших дослідницьких і творчих змагань", – розповіли в Міносвіти.