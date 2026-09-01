З вересня в Україні працюватиме понад 11,6 тис. дитсадків, 83% мають укриття – Міносвіти

В Україні з 1 вересня працюватимуть понад 11,6 тис. закладів дошкільної освіти, з них 1,1 тис. – у змішаному форматі і 1,2 тис. – дистанційно, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"В Україні з 1 вересня працюватиме 11 622 заклади дошкільної освіти: 9 301 – очно, 1 111 – у змішаному форматі, 1 210 – дистанційно. Цьогоріч навчання у ЗДО розпочинають 712 987 дітей. Усі садочки, які працюють очно або у змішаному форматі, мають доступ до укриття", – йдеться в повідомленні міністерства.

Водночас, зазначається, що динаміка забезпечення дитсадків укриттями є суттєвою.

Так, якщо у 2022 році укриття мали 56,1% дитячих садків, то зараз 83% мають укриття безпосередньо на території або на відстані до 100 метрів.

У відомстві розповіли, що у 2026 році вперше передбачено державну субвенцію на облаштування укриттів у закладах дошкільної освіти загальним обсягом 1 млрд грн, із яких понад 972 млн грн розподілено на 18 проєктів у дев’яти областях.

"Відповідно до закону "Про застосування англійської мови в Україні" та закону "Про дошкільну освіту" з 1 вересня 2026 року вивчення англійської мови у старших групах (для дітей віком 5-6 років) стане обов’язковою складовою освітнього процесу в усіх закладах дошкільної освіти", – нагадали в Міносвіти.

Там зазначили, що вивчення англійської мови в садочку – це насамперед м’яке знайомство з мовою через гру, а не "уроки" в класичному розумінні.

Зокрема, для дітей віком 5-6 років оптимальна тривалість занять становить 20-25 хвилин зі зміною активностей кожні 5-7 хвилин – це дає змогу підтримувати увагу та інтерес дітей.