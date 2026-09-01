Майже 245 тис. першокласників пішли до школи з вересня – Міносвіти

Цьогоріч навчальний рік у 11 940 школах розпочинають понад 3,5 млн учнів і учениць, серед них – 243 398 першокласників, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Цьогоріч навчальний рік у 11 940 школах розпочинають понад 3,5 млн учнів і учениць. Серед них – 243 398 першокласників, 148 065 з яких, за даними Мінсоцполітики, отримують пакунок школяра. Освітній процес забезпечують понад 366 тисяч педагогів", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що понад 8 тис. шкіл працюватимуть очно, ще понад 2 211 – у змішаному форматі, а дистанційно освітній процес організують 1 306 закладів.

"Понад 82% шкіл, які працюють очно, мають доступ до власного або іншого облаштованого укриття. На будівництво й облаштування захисних споруд у школах цьогоріч держава спрямувала 5 млрд грн. Дорогу до школи для дітей у громадах забезпечують 7 473 шкільні автобуси. Підвезенням уже охоплено 346 181 учня. На закупівлю нового транспорту для 22 областей у 2026 передбачено 2 млрд грн", – розповіли в Міносвіти.

Зазначається, що для учнів 5-9 класів спрощено систему оцінювання. Зокрема, учитель може фіксувати поточні оцінки без обов’язкового зазначення індексів груп результатів, а за семестр виставляти одну оцінку з предмета або інтегрованого курсу. Це зменшує навантаження на педагогів, зберігаючи компетентнісний підхід і академічну свободу вчителя.

У 7-9 класах збільшується кількість годин на історію та громадянську освіту, а підходи до організації навчання стають більш інклюзивними й безбар’єрними. Водночас учні, які розпочали старшу школу за програмою, що діяла до впровадження "Нової української школи" (НУШ), зможуть завершити навчання за цією самою програмою.

"Українські діти, які перебувають за кордоном, також зберігають зв’язок з національною системою освіти. Для них працюють 120 верифікованих освітніх осередків в різних країнах. Загалом за межами України навчаються близько 315 тисяч українських дітей. Оновлені державні стандарти закріплюють для них українознавчий компонент – вивчення української мови, літератури, історії та інших предметів, які допомагають підтримувати зв’язок з Батьківщиною та Українською системою освіти", – йдеться в повідомленні.

Серед іншого, для дітей і молоді з тимчасово окупованих територій спрощено визнання результатів навчання. Так, заяву у довільній формі можна подати до української школи особисто або дистанційно. Результати з більшості предметів зараховуватимуть автоматично на підставі освітньої декларації – без додаткового оцінювання. Підтвердити знання потрібно буде лише з предметів українознавчого компонента, зокрема української мови та літератури, історії України, географії, правознавства й громадянської освіти.

Крім того, з 1 вересня понад 10 500 учнів і учениць десятих класів розпочинають навчання у пілотних 150 академічних ліцеях, у межах пілотування старшої профільної школи.

"Відтепер старшокласники матимуть більше впливу на власне навчання. Вони зможуть обирати профіль, предмети та курси відповідно до своїх інтересів, здібностей і планів на майбутнє, а обрані напрями – вивчати поглиблено. Профільна школа допомагатиме підліткам досліджувати різні напрями, краще розуміти власні інтереси й здібності та усвідомлено планувати наступний освітній крок", – розповіли в Міносвіти.

Серед іншого, наразі уже працюють 1 027 осередків "Захисту України", навчання у яких охоплює орієнтовно 80% старшокласників.

За оновленою програмою "Захисту України" підвищили кваліфікацію 2 322 викладачі й викладачки, серед них 426 ветеранів і ветеранок. На створення й дооблаштування осередків цього року спрямовано 500 млн грн, ще 28,8 млн грн – на підготовку педагогів.

Як повідомлялося, новий навчальний рік 2026-2027 у закладах середньої освіти в умовах воєнного стану розпочнеться традиційно 1 вересня і триватиме до 30 червня 2027 року. Однак фактичну дату завершення навчальних занять, проведення останнього дзвоника та тривалість літніх канікул ухвалюватимуть самі заклади освіти. Їх визначатиме педагогічна рада з урахуванням безпекової ситуації та потреб учасників освітнього процесу.