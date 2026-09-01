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Є нові знеструмлення внаслідок атак у 5 областях, негода залишила без світла 188 н.п. на Сумщині – "Укренеро"

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Є нові знеструмлення внаслідок атак у 5 областях, негода залишила без світла 188 н.п. на Сумщині – "Укренеро"

Станом на ранок 1 вересня внаслідок ворожих ракетних і дронових ударів є нові знеструмлення у Київській, Донецькій, Сумській, Одеській і Харківській областях, повідомило НЕК "Укренерго"у вівторок.

"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи", – зазначив системний оператор.

Окрім того, через несприятливі погодні умови у вигляді грози та поривів вітру на ранок складною є ситуація у Сумській області, де частково або повністю знеструмлені 188 населених пунктів. Наразі ремонтні бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених негодою повітряних ліній електропередачі.

За інформацією "Укренерго", споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання і 1 вересня, станом на 09:30, воно було на 6,7% вищим, ніж попереднього дня у понеділок.

"Причина змін – хмарна погода з дощем на значній території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі", – пояснили в НЕК.

Своєю чергою, 31 серпня добовий максимум споживання, зафіксований увечері, був на 5,1% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – п’ятниці, 28 серпня. Причина – значне підвищення температури повітря у більшості регіонів України, що спонукало споживачів до масового використання кондиціонерів.

#знеструмлення #укренерго
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