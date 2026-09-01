Майже 300 тис. вступників розпочинають навчання в українських університетах

Новий навчальний рік розпочинають понад 1 мільйон студентів закладів вищої освіти, з яких майже 300 тис. – вступники, які цього року зараховані на бакалаврат і магістратуру та починають новий етап навчання в українських університетах, повідомляє Міністерство освіти і науки.

У відомстві нагадали, що під час вступу на бакалаврат і медичну, фармацевтичну та ветеринарну магістратуру: подано понад 1,2 млн заяв на конкурсні пропозиції; алгоритм сформував 212 837 рекомендацій: 73 129 – на бюджет, 139 708 – на контракт; зараховано 222 342 вступники: 70 510 – на бюджет, 151 832 – на контракт; 96,4% бюджетних рекомендацій завершилися зарахуванням; 72% бюджетних рекомендацій вступники отримали за першим пріоритетом, а 92,7% – за одним із трьох найвищих пріоритетів; 6 132 вступники скористалися квотою-2.

Найбільше вступників зараховано на такі спеціальності: менеджмент – 19 681; психологія – 12 140; середня освіта – 9 094; філологія – 8 754; маркетинг – 7 979.

Понад половина першокурсників – 57,2% – навчатимуться у п’яти найбільших освітніх центрах: Києві, Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі.

Водночас зберігається значний попит на навчання в прифронтових регіонах: на конкурсні пропозиції закладів вищої освіти в цих областях припало 29% усіх вступних заяв.

Кожен другий новозарахований бюджетник навчатиметься за спеціальністю з особливою підтримкою держави, зокрема, 49 475 вступників, зарахованих на бюджет, навчатимуться за спеціальностями з особливою підтримкою держави – напрямами, важливими для відновлення та розвитку України.

В Міносвіти додали, що на магістерські програми вступники подали 215 408 заяв.

За результатами автоматизованого розподілу сформовано 80 312 рекомендацій: 28 354 – на бюджет; 51 958 – на контракт. Станом на початок нового навчального року на магістратуру вже зараховано 72 489 вступників: 28 054 – на бюджет; 44 435 – на контракт.

Найбільше вступників на магістратуру зараховано на такі спеціальності: психологія – 7 890; право – 6 202; середня освіта – 4 732; менеджмент – 4 431; публічне управління та адміністрування – 2 915.

"Окрема тенденція вступу на магістратуру – переважно контрактний характер заочної форми навчання. 95,3% рекомендацій на заочну магістратуру сформовано на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб", – розповіли у відомстві.

Найбільше вступників на бакалаврат зарахували: Національний університет "Львівська політехніка" – 12 175; КПІ імені Ігоря Сікорського – 8 148; КНУ імені Тараса Шевченка – 7 835; ЛНУ імені Івана Франка – 7 706; Державний торговельно-економічний університет – 5 317.

Найбільше вступників на магістратуру зарахували: Національний університет "Львівська політехніка" – 2 660; КНУ імені Тараса Шевченка – 2 616; КПІ імені Ігоря Сікорського – 1 734; ЛНУ імені Івана Франка – 1 728; Національний університет біоресурсів і природокористування України – 1 348.

"Основний етап зарахування завершено, однак вступна кампанія триватиме до 20 жовтня. Вступники, які не отримали рекомендації під час автоматизованого розподілу або не виконали вимоги за наданою рекомендацією, ще можуть взяти участь у конкурсному доборі на вакантні контрактні місця. Також триває вступ до аспірантури та наступні етапи зарахування на окремі рівні вищої освіти", – йдеться в повідомленні.