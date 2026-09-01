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Генштаб: Уражено місця запуску БпЛА, вузол зв'язку, командно-спостережний пункт та склади ворога

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Генштаб: Уражено місця запуску БпЛА, вузол зв'язку, командно-спостережний пункт та склади ворога
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє про ураження місць запуску БпЛА, вузла зв’язку, командно-спостережного пункту та складів ворога.

"31 серпня та в ніч на 1 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей противника. Так, у місті Донецьку на Донеччині та Гвардійському ( ТОТ АР Крим), уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА", – йдеться у повідомленні у телеграм.

Також, у Мирному, в тимчасово окупованому українському Криму, уражено вузол зв’язку ворога.

Крім того, у Пологах Запорізької області уражено командно-спостережний пункт окупантів.

У Верхньокам’янці Луганської області уражено район зосередження військової техніки противника.

Серед іншого у Борисівці Бєлгородської області рф уражено склад паливно-мастильних матеріалів російського агресора.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

"За результатами аналізу додаткових даних підтверджено ураження 30 серпня 2026 року пускової установки та місця зберігання БпЛА в районі Цимбулової Орловської області рф", – повідомляє також Генштаб.

#генштаб_зсу #ураження
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