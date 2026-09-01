Внаслідок нічних ударів в Україні загинуло 12 людей, серед них громадянин Індії – Зеленський

Внаслідок російських ударів по Україні в ніч на 1 вересня загинуло 12 людей, в тому числі іноземець, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Загалом 12 людей загинули, серед них громадянин Індії, ще десятки поранених унаслідок атаки. Мої співчуття кожному, хто втратив рідних і близьких", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він зазначив, що у багатьох містах і громадах із ночі триває ліквідація наслідків російської атаки. Зокрема, майже 350 рятувальників залучено лише в Києві та області.

"Значна кількість реактивних дронів і балістики була в ударі. На жаль, є руйнування житлової та цивільної інфраструктури. У Борисполі пошкоджено звичайну п’ятиповерхівку. П’ятдесят людей евакуйовано. Необхідні служби на місці. Були також удари по підприємствах. Загалом у місті четверо загиблих і 13 постраждалих. Мої співчуття", – розповів президент.

Крім того, з вечора тривали удари КАБами й дронами по Одесі та регіону. Тисячі родин лишились без електропостачання, тривають роботи, щоб оперативно повернути його людям. Росіяни також демонстративно пошкодили пункт пропуску на кордоні з Румунією, також експортну інфраструктуру.

У Києві ударом по залізничному депо вбили сімох людей.

Також під обстрілами були Херсонська, Донецька, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Житомирська, Сумська та Дніпровська області.

"Росія завжди прораховує свої удари саме так, щоб максимально руйнувати життя, і вдається це їй, лише коли засобів ППО недостатньо. Я вдячний усім, хто допомагає Україні отримувати антибалістику в рамках PURL і двосторонніх постачань, і дуже важливо, щоб восени ці надходження збільшувалися. Кількість жертв російського терору напряму залежить від кожного нового пакета допомоги", – наголосив президент.

За інформацією Офісу генпрокурора, внаслідок масованого удару по Києву та Київській області, у столиці загинули 8 людей, ще 7 постраждали, на Київщині внаслідок ворожого удару загинули 4 людини, ще 14 – постраждали. В Дарницькому районі Києва в наслідок удару загинули 7 працівників АТ "Укрзалізниця".