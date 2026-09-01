На Київщині зросла кількість загиблих та постраждалих внаслідок російських ударів – поліція

Кількість загиблих внаслідок російських атак по Київщині в ніч на 1 вересня зросла до чотирьох осіб, повідомляє Національна поліція України.

"Четверо загиблих, 14 травмованих", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що поліцейські працюють на місцях влучань та падіння уламків, документують воєнні злочини Російської Федерації, забезпечують безпеку на місцях подій та допомагають постраждалим.

Як повідомлялося, внаслідок ворожих атак на Бориспільщині пошкоджений п’ятиповерховий будинок, три домоволодіння, вісім легкових автомобілів, магазин, підприємство.

В Обухівському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджено автозаправну станцію. Вибуховою хвилею пошкоджено 11 приватних будинків, гараж та автомобіль.

Раніше було відомо про трьох загиблих і 12 поранених.