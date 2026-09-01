З 1 вересня в Україні: англійська в дитсадках, гарячі обіди для всіх класів, підвищення зарплат педагогів і збільшення стипендій вдвічі

З 1 вересня 2026 року набирає чинності низка нововведень, які стосується різних рівнів освіти в Україні.

Зокрема, з нового навчального року вивчення англійської мови для дітей старшого дошкільного віку стане обов’язковою складовою освітнього процесу в усіх закладах дошкільної освіти.

Також і вересня безоплатне гаряче харчування почнуть отримувати усі учні 1-11 (12) класів, які навчаються очно або у змішаному форматі, – це приблизно 3 млн дітей, а на програму передбачено 14,4 млрд грн.

Крім того, з 1 вересня вчителі всіх спеціальностей, вихователі, асистенти вихователів, педагоги-організатори, практичні психологи, педагоги позашкільної освіти та інші педагогічні працівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної освіти отримають чергове підвищення заробітної плати на 20%.

Серед іншого, запускається новий механізм оплати праці – вихід із Єдиної тарифної сітки. Замість тарифних розрядів оклад рахуватиметься в коефіцієнтах до базової величини – 28 885 грн, середньої зарплати по економіці за перший квартал 2026 року.

Також мінімальний розмір надбавки за престижність становинитиме 20%, а верхня межа залишається 30%. Окрему доплату 2 600 грн за рахунок субвенції з державного бюджету збережено для педагогів шкіл, які працюють очно на прифронтових територіях.

Таким чином, найменший оклад педагогічного працівника становитиме 1,6 мінімальної зарплати, а повна місячна зарплата вчителя на ставку з урахуванням надбавок і доплат становитиме від 16,6 до 37 тис. грн нарахованими, або від 12,8 до 28,5 тис. грн на руки.

Серед іншого, з 1 вересня 2026 року будуть вдвічі збільшені академічні стипендії для студентів. Зокрема, академстипендії в державних та приватних закладах освіти зміняться наступним чином: професійна освіта – з 1 250 до 2 500 грн; фахова передвища освіта – з 1 510 до 3 020 грн, а за спеціальностями з підвищеним розміром – з 1 930 до 3 860 грн; вища освіта – з 2 000 до 4 000 грн, за спеціальностями з підвищеним розміром – з 2 550 до 5 100 грн.

Також удвічі зростуть і іменні та академічні стипендії, засновані Кабміном: до 5 000 грн у професійній освіті, 6 040 грн – у фаховій передвищій, 8 000 грн – у вищій.

Крім того, стипендія президента для переможців і переможниць всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсу-захисту Малої академії наук (МАН) зростуть з 2 600 до 5 200 грн; стипендія Кабміну переможцям олімпіади з української мови та літератури – з 2 360 до 4 720 грн; стипендія імені Тараса Шевченка для учнів і учениць шкіл – з 2 720 до 5 440 грн; стипендія президента переможцям конкурсів імені Петра Яцика і Тараса Шевченка – з 1 420 до 2 840 грн для учнівства, з 2 870 до 5 740 грн у фаховій передвищій і з 3 800 до 7 600 грн у вищій освіті.

Серед іншого, установлено розміри стипендії президента України для найбільш обдарованих молодих митців: 2 500 грн на місяць – для учнів і учениць державних мистецьких ліцеїв, 7 600 грн – для студентства фахової передвищої освіти, 10 000 грн – для бакалаврату та магістратури.

Також з 1 вересня стартує другий етап пілотування реформи старшої школи "Нової української школи" в ліцеях, продовж якого 150 пілотних закладів освіти апробовуватимуть оновлений зміст і структуру навчання в 10-12 класах. Повноцінно нова модель старшої профільної освіти має запрацювати з 1 вересня 2027 року.

Як повідомлялося, новий навчальний рік 2026-2027 у закладах середньої освіти в умовах воєнного стану розпочнеться традиційно 1 вересня і триватиме до 30 червня 2027 року. Однак фактичну дату завершення навчальних занять, проведення останнього дзвоника та тривалість літніх канікул ухвалюватимуть самі заклади освіти. Їх визначатиме педагогічна рада з урахуванням безпекової ситуації та потреб учасників освітнього процесу.