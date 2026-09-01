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У роботі Резерв+ спостерігаються проблеми

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У роботі Резерв+ спостерігаються проблеми
Фото: Міноборони України

У роботі застосунку для військовозобов’язаних Резерв+ спостерігаються проблеми.

Зокрема, від ранку вівторка при відкритті застосунку висвічується надпис "Отакої! У вас застаріла версія застосунку".

Після переходу в App Store чи Google Play Маркет і оновлені Резерв+, в застосунку починає висвічуватися надпис "Зачекайте, отримуємо інформацію з реєстру".

Після декількох хвилин, застосунок повідомляє, що "Сталося щось дивне" і пропонує повторити спробу".

В свою чергу, в Міністерстві оборони повідомили, що через підвищене навантаження можуть тимчасово виникати складнощі з авторизацією або використанням окремих функцій.

"Якщо це сталося, зачекайте трохи й повторіть спробу. Ситуація має стабілізуватися найближчим часом. Перепрошуємо за незручності", – додали у відомстві.

#міноборони #резерв_плюс #збої
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