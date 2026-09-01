Сили оборони знищили 199 повітряних цілей противника – ПС ЗСУ

У ніч на 1 вересня російські окупанти атакували територію України балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23/С-400, крилатими ракетами морського базування "Калібр", протирадіолокаційними ракетами Х-31П, S8000 "Бандероль", а також 218 ударними БПЛА типу Shahed та дронами-імітаторами типу "Пародія", повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 199 цілей: 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23/С-400; 2 S8000 "Бандероль"; 5 крилатих ракет "Калібр"; 187 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Було зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 28 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях. Крім того, частина ворожих ракет не досягла своїх цілей, інформація щодо їх локації уточнюється.

Основними напрямками удару стали Одещина та Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Атака триває, в повітряному просторі понад десять ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", – наголосили в ПС ЗСУ.

Джерело: https://t.me/kpszsu/75719