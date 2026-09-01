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Події

На Київщині внаслідок ворожої атаки загинули 3 людини, 12 постраждали – ДСНС

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Внаслідок російської ракетної атаки на Київщині зафіксовано пошкодження житлових будинків, об'єктів цивільної інфраструктури та автомобілів. В окремих місцях виникли пожежі, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"У місті Бориспіль виникла пожежа трьох автомобілів. Рятувальники ліквідували займання на площі 50 кв. м. Пошкоджено 5-поверховий багатоквартирний житловий будинок, магазин та два приватні житлові будинки. Підрозділами ДСНС евакуйовано 48 осіб та деблоковано з-під завалів двох людей. Постраждало 8 осіб, серед них двоє дітей 2021 та 2010 років народження. Також постраждала ще одна людина", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

На місці працюють рятувальники та психологи ДСНС.

В іншій частині Борисполя виникла пожежа вантажного автомобіля на об'єкті інфраструктури. Пошкоджено будівлю підприємства.

"Загинуло 2 людини, ще 3 постраждали. Пожежу ліквідовано. Також у Борисполі пошкоджено приміщення СТО. Загинула одна людина", – повідомляють рятувальники.

Крім того, в селі Григорівка уламками пошкоджено об'єкт інфраструктури та два багатоквартирні житлові будинки. В селі Гусачівка уламками пошкоджено 11 приватних житлових будинків, гаражне приміщення та легковий автомобіль.

"Рятувальники продовжують працювати на місцях російських атак та ліквідовувати їхні наслідки. Інформація щодо постраждалих та масштабів пошкоджень уточнюється", – зазначили в ДСНС.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/73336

#постраждалі #київщина #наслідки #атаки
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