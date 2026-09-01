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Росіяни понад 20 разів атакували Дніпропетровщину, пошкоджені супермаркет і житлові будинки – ОВА

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Російські окупанти понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровщини безпілотниками і авіабомбою, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська громади. Пошкоджені супермаркет, магазини, багатоквартирні будинки, приватна оселя та авто", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

У Павлоградському районі під ударом була Богданівська громада. Сталася пожежа.

Крім того, на Синельниківщині противник цілив по Славгородській, Яворницькій та Васильківській громадах. Понівечені приватні оселі.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/31767

#дніпропетровщина #авіаудар #бпла
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