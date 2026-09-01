В Києві внаслідок російських ударів загинули 8 людей, з них 6 працівники "Укрзалізниці"

Внаслідок російський ударів по Києву в ніч на 1 вересня загинули 8 людей, ще 5 постраждали, серед них 3 дітей, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Дарницький район: виникли пожежі на двох локаціях. На жаль, загинули 7 людей. Ще одна людина у важкому стані перебуває в лікарні. Пожежі ліквідовано. За іншою адресою через вибухову хвилю постраждали двоє людей, серед них дитина", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

В Голосіївському районі росіяни влучили у нежитлову будівлю. Загинула одна людина. Пожежу ліквідовано

В Солом'янському районі внаслідок влучання БпЛА частково зруйновано житловий будинок. Вогнеборці врятували чоловіка та деблокували жінку з-під завалів. Постраждалих передали медикам.

Як повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, росіяни били по залізничному депо та інших залізничних об'єктах.

"Балістичний удар забрав життя 7 людей, з яких 6 – наші співробітники. 1 колега в лікарні із пораненнями – поруч наші, надається вся необхідна допомога. Десятки встигли врятуватись по укриттях, допомагаємо їм оговтатись", – написав Перцовський в соцмережі Facebook.

Він наголосив, що внаслідок ударів багато руйнувань, в тому числі вщент зруйнований цех.

"Низку загорянь ще усувають рятувальники. На двох перегонах закривали рух", – додав він.

Джерело: https://t.me/mvs_ukraine/66971?single

https://www.facebook.com/oleksandr.pertsovskyi/posts/%EF%B8%8F%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87/10165223746160631/