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Через ворожу атаку тимчасово не працює пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією – Держприкордонслужба

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Російські окупанти вночі атакували із застосуванням ударних бпла типу "Shahed" міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення "Орлівка", що на кордоні з Румунією, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Внаслідок атаки влучання зафіксовано по будівлі та території пункту пропуску, виникли пожежі, які локалізували рятувальники. Наразі оформлення громадян і транспортних засобів через цей пункт пропуску тимчасово призупинено. Про це повідомлено румунську сторону", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску. Прикордонники просять враховувати цю інформацію під час планування перетину державного кордону.

Джерело: https://t.me/DPSUkr/34810

#румунія #кордон #обстріли
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