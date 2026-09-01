Окупанти за добу втратили 1440 осіб та 501 одиницю техніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1440 окупантів. Також серед втрат противника 4 танки, 71 артилерійська система, дві бронемашини, 1775 БПЛА, та 412 автомобілів та спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в телеграм-каналі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.26 склали особового складу – близько 1 489 640 (+1 440) осіб, танків – 12 320 (+4) од., бойових броньованих машин – 25 257 (+2) од., артилерійських систем – 48 954 (+71) од., РСЗВ – 2 079 (+0) од., засоби ППО – 1 597 (+0) од., літаків – 440 (+0) од., гелікоптерів – 354 (+0) од., наземних робототехнічних комплексів – 2 452 (+10) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 492 177 (+1 775) од., крилаті ракети – 5 060 (+0) од., кораблі/катери – 35 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 142 332 (+412) од., спеціальна техніка – 4 623 (+2) од.", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://t.me/landforcesofukraine/32590