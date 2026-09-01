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На Запоріжжі внаслідок російських ударів двоє людей загинули, вісім поранені – ОВА

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Внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район дві людини загинули, ще вісім поранені, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 981 удар по 57 населених пунктах Запорізької області", – написав Федоров в телеграм-каналі.

Так, росіяни здійснили 28 авіаударів та застосували 697 БПЛА різних модифікацій, переважно FPV.

Також зафіксовано 4 обстріли з РСЗВ та 252 артилерійських удари.

Від жителів регіону надійшло 53 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/47371

#запоріжжя #жертви #удари
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