1 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

1 вересня відзначають День знань, Міжнародний день приматів, Всесвітній місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера, Всесвітній день миру, День Незалежності Узбекистану.

30 років тому, в 1996 році, в Україні запровадили національну валюту – гривню.

Православна церква вшановує святого преподобного Симеона Стовпника і його матері.

День 1650 Російська агресія - Day 1650 Russian aggression

День знань

Це свято символізує початок нового навчального року і має особливе значення для учнів, студентів, вчителів та батьків. Свято було офіційно проголошене 1984 року. В Україні цей день традиційно починається з урочистих лінійок у школах, де учні, особливо першокласники, святково вдягнені, дарують квіти своїм вчителям і слухають привітання від адміністрації школи та гостей. Першокласники також святкують "Свято Першого дзвоника", коли старшокласник або старшокласниця дзвонять у дзвоник, символізуючи початок їхнього шкільного життя.

Всесвітній день миру

Щороку 1 вересня у Німеччині відзначається Всесвітній день миру. День вшанування пам’яті мільйонів жертв нацизму та фашизму в Німеччині та в усьому світові.

Міжнародний день приматів

Це свято має на меті підвищити обізнаність про різні види приматів, що населяють нашу планету, а також про зусилля, спрямовані на їх захист. Примати є однією з найбільш різноманітних груп ссавців, включаючи лемурів, тарсієрів, мавп і людиноподібних мавп. Вони мешкають у природних умовах у 90 країнах світу, але найбільша кількість видів зосереджена в Бразилії, Мадагаскарі, Індонезії та Демократичній Республіці Конго.

Всесвітній день написання листів

Започаткований 2014 року австралійським автором Річардом Сімпкіном. Метою цього дня є нагадати людям про важливість і чарівність рукописного листування, яке в епоху цифрових технологій стає все рідкіснішим. Листи мають багату історію, яка налічує тисячоліття. Вони були основним засобом спілкування на відстані до появи телефонів та інтернету. Написання листів дозволяє виразити свої думки та почуття більш особисто і вдумливо, ніж це можливо через електронні засоби комунікації.

Всесвітній місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера

Також 1 вересня починається Всесвітній місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера. Присвячений підвищенню обізнаності про хворобу Альцгеймера та інші форми деменції, а також боротьбі з упередженнями, які існують у суспільстві щодо цих захворювань. Хвороба Альцгеймера є нейродегенеративним захворюванням, яке вперше було описане німецьким психіатром Алоїсом Альцгеймером 1906 року. Це захворювання зазвичай вражає людей старше 65 років, хоча існує і рання форма, яка може проявлятися у молодшому віці. Хвороба Альцгеймера є найпоширенішою причиною деменції, і на неї страждають мільйони людей по всьому світу.

Народилися в цей день:

125 років від дня народження Івана Олексишина (1901–1987), українського геолога, географа, природодослідника, громадського діяча, співзасновника і хорунжого Об’єднання колишніх військовиків-українців в Америці (США);

100 років від дня народження Олександра Івановича Губарєва (1926–2021), українського графіка, живописця;

100 років від дня народження Леоніда Семеновича Зарубіна (1926–2003), українського режисера-мультиплікатора, актора;

90 років від дня народження Миколи Івановича Мерзликіна (1936–2006), українського режисера, актора, педагога.

Ще цього дня:

1919 - У ніч проти 1 вересня внаслідок тактичних прорахунків командування (генерал Кравс) столицю України здають денікінцям під орудою генерала Бредова;

1923 - Великий кантоський землетрус у Східній Японії;

1939 - Нападом Німеччини на Польщу розпочинається Друга світова війна в Європі;

1964 - У Києві відкривають перший в Україні широкоформатний кінотеатр "Україна";

1996 - В Україні запроваджують національну валюту — гривню;

2001 - Покарання стратою в українському судочинстві замінюють довічним ув'язненням;

2006 - У Криму починає працювати перший у світі кримськотатарський телеканал ATR;

2008 - Прем'єрний показ українського телевізійного мультсеріалу "Легенди України";

2014 - Вихід українських сил з Луганського аеропорту під час Війни на сході України: У ніч на 1 вересня 2014 року українські військові завершили героїчну 146-денну оборону Луганського аеропорту. Через повне руйнування будівель, загрозу оточення регулярними військами РФ та брак боєприпасів десантники здійснили організований вихід із захопленого та знищеного ворогом летовища.

Церковне свято

Початок Церковного року (Новоліття)

1 вересня – надзвичайно важлива дата для православних вірян. Саме в цей день вони відзначають Початок нового Церковного року, або Новоліття, який вираховується від початку створення світу. Щороку 1 вересня (14 вересня) віряни йдуть до церкви, щоб просити Бога та всіх святих священного благословення на прийдешній рік.

День пам’яті святого преподобного Симеона Стовпника і матері його

Народився Симеон у кінці IV століття в Каппадокії (сучасна Туреччина) у родині благочестивих християн Сусотіона і Марфи. У віці 13 років, під час служби в храмі, він був глибоко зворушений заповідями Блаженств і вирішив присвятити своє життя Господу.

Симеон вступив до монастиря, де провів кілька років у суворих аскетичних подвигах. Згодом він оселився в пустелі, де жив у печері, а потім на стовпі, звідки й отримав своє прізвисько -Стовпник-. Він провів на стовпі 37 років, у молитві і пості, і здобув славу святого, який зцілював душевні та тілесні хвороби.

Мати Симеона, Марфа, також шанується як свята. Вона була візантійською християнкою з Антіохії і підтримувала свого сина в його духовних пошуках. Після того, як Симеон покинув батьківський дім, Марфа протягом двох років шукала його, але зрештою прийняла його вибір і продовжувала молитися за нього.

Святому Симеону моляться про терпіння та фізичні сили. Також святого можна попросити зцілення від важких хвороб.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Семен, Марфа, Наталія, Тетяна.

З прикмет цього дня:

За повір'ям, цей день має бути теплим, хоч і також говорили: День жаркий, але дихає осінню. Відтак бралися до копання буряків, бо вже починало спадати листя з ліщини.

Тепла осінь — на довгу зиму. Багато жолудів на холодну зиму і врожайне літо. Рясна горобина і завчасно почервоніла — на сувору й сніжну зиму. Щедро вродили горіхи на ліщині — зима має бути суворою і сніжною.

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