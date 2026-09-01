Нічна масована атака на Київщину спричинила руйнування та жертви у Борисполі – ОВА

Російські окупанти вночі у вівторок, 1 вересня, масовано атакували цивільні об'єкти та житлові будинки на Київщині, повідомив начальник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко

"У Борисполі внаслідок атаки пошкоджено 5-поверховий житловий будинок. На парковці поруч загорілися автомобілі. Пожежу вже ліквідовано. Із будинку евакуювали 48 людей. Наразі відомо про 8 постраждалих, серед них – дитина. Усім надається необхідна медична допомога", – йдеться у повідомленні.

Також у Борисполі пошкоджено підприємство. На жаль, загинула людина. Ще одна людина травмована.

"На місцях працюють рятувальники, медики, поліцейські та всі необхідні служби. Продовжуємо ліквідовувати наслідки атаки та фіксувати пошкодження. Інформація уточнюється", – наголосив голова ОВА.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2771