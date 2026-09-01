Адміністрація Херсонщини попереджає про зростання небезпеки та радить евакуюватися

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін звернувся до жителів регіону із закликом не ігнорувати загрози та завчасно дбати про власну безпеку.

"Дорослим людям я вважаю за необхідне казати правду. Не для того, щоб налякати. Не для того, щоб перекласти на когось відповідальність. І точно не для того, щоб посіяти паніку. А тому, що я поважаю вас і вважаю вас своїми партнерами у боротьбі за життя Херсонщини. Коли ми бачимо потенційну загрозу, наше завдання – не робити вигляд, що її немає. Наше завдання – завчасно попередити людей, підготуватися і разом зробити все можливе, щоб мінімізувати наслідки", – заявив Прокудін у зверненні ввечері в понеділок.

Він наголосив, що сьогодні в Україні є близько 80 населених пунктів, які росіяни фактично стирають із лиця землі. Ще близько 200 постійно перебувають під російськими обстрілами.

"У Херсоні ситуація з наближенням ворога – найскладніша. Але водночас критична інфраструктура міста працює вже майже чотири роки – попри щоденні спроби росіян її знищити. Це результат системної роботи та захисту. Без перебільшення – сьогодні ця система є однією з найефективніших в Україні. Водночас треба розуміти головне: ми живемо в умовах війни. І навіть найсучасніший захист не може гарантувати, що російський КАБ не влучить у об'єкт, який він прикриває", – вказав начальник ОВА.

Саме тому, зазначив він, коли мова йде про загрозу для енергетики, це не означає, що електроенергія обов'язково зникне завтра чи хтось не виконує свою роботу. Навпаки – щодня тисячі людей роблять усе можливе, щоб Херсонщина жила. Військові, енергетики, комунальники, газовики, медики, рятувальники, поліцейські, працівники місцевої влади.

"Ми можемо посилювати захист, створювати резерви, відновлювати пошкоджене. Але ми не можемо знати, куди сам ворог завдасть наступного удару. Саме тому я прошу вас про найважливіше – не ігноруйте небезпеку. Якщо є рекомендація евакуюватися – евакуюйтеся. Не слухайте тих, хто намагається виставити такі рішення якоюсь "зрадою" чи бажанням когось "вижити" з Херсонщини. Для мене Херсонщина, так само як і для вас, – це рідний дім. І я хочу, щоб тут було життя, а не порожні вулиці. Я роблю для цього все можливе й неможливе. Так само, як і тисячі людей, які працюють тут попри щоденну небезпеку", – закликав Прокудін.

Він розповів, що наразі ведеться робота над можливістю поселення мешканців регіону у пансіонатах та інших місцях розміщення в безпечних регіонах, де будуть комфортні умови для проживання протягом певного часу.

"За цей час людям допоможуть знайти роботу, влаштувати дітей до шкіл чи дитсадків, адаптуватися та інтегруватися в новій громаді. Ми також розуміємо, що для багатьох родин із Херсонщини переїзд в інше місто – серйозне фінансове навантаження, особливо коли йдеться про оренду житла. Тому опрацьовуємо можливість додаткової підтримки людей у цьому напрямку", – додав він, пообіцявши, що зробить все можливе, щоб Херсонщина залишалася територією життя.

"А від кожного з нас залежить інше – берегти себе, своїх дітей і близьких, не нехтувати попередженнями та допомагати одне одному. Нам потрібна не паніка. Нам потрібна зрілість, взаємодопомога, довіра та спільна відповідальність. Ми вистоїмо. Але найважливіше – маємо вистояти живими", – резюмував начальник ОВА.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/14901