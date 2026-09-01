Росіяни завдали 6 ударів по підприємству в Новгород-Сіверському – РВА

Російські окупанти в ніч на 1 вересня атакували підприємство в Новгород-Сіверську, повідомив начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

"31 серпня у проміжку з 23:45 до 23:55 зафіксовано щонайменше шість ударів ворожих БпЛА (тип встановлюється) по одному з місцевих підприємств", – написав Селіверстов в соцмережі Facebook.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0GR4KdJx5KKf9wMbFs3x4N3MDvJjrWBicZxQdKEk8Yri6kQFmvvSh5GbE8GULpYLAl&id=61579137283645