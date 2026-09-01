Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Росіяни завдали 6 ударів по підприємству в Новгород-Сіверському – РВА

1 хв читати
Додати як джерело

Російські окупанти в ніч на 1 вересня атакували підприємство в Новгород-Сіверську, повідомив начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

"31 серпня у проміжку з 23:45 до 23:55 зафіксовано щонайменше шість ударів ворожих БпЛА (тип встановлюється) по одному з місцевих підприємств", – написав Селіверстов в соцмережі Facebook.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0GR4KdJx5KKf9wMbFs3x4N3MDvJjrWBicZxQdKEk8Yri6kQFmvvSh5GbE8GULpYLAl&id=61579137283645

#новгород #наслідки #атака #сіверський
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після розмови з представниками Трампа: Команди будуть на зв'язку, щоб опрацювати порядок денний

Зеленський після розмови з представниками Трампа: Команди будуть на зв'язку, щоб опрацювати порядок денний

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 31 серпня, провів телефонну розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоф…

Читати
Президентка КАІ Семенова: Великого бажання робити реформи у вищій освіті у самій вищій освіті немає

Президентка КАІ Семенова: Великого бажання робити реформи у вищій освіті у самій вищій освіті немає

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" (КАІ) Ксенія Семенова вважає, що експеримент із посилення ролі наглядових рад …

Читати
Президентка КАІ Семенова: Наша модель управління і організаційно-правова форма забезпечують автономність, яку хочуть усі інші університети

Президентка КАІ Семенова: Наша модель управління і організаційно-правова форма забезпечують автономність, яку хочуть усі інші університети

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" Ксенія Семенова заявляє, що модель управління і організаційно-правова форма КА…

Читати
Президентка КАІ Семенова: Ми хочемо конкурувати з університетом Аалто, Делфтським і Мюнхенським техуніверситетами

Президентка КАІ Семенова: Ми хочемо конкурувати з університетом Аалто, Делфтським і Мюнхенським техуніверситетами

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" Ксенія Семенова заявляє, що КАІ прагне бути схожим на Державний університет Фі…

Читати